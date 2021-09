Första KHL-poängen för tidigare SHL-stjärnorna

Den kazakiska KHL-klubben Barys Nur-Sultan hade haft en tung inledning på säsongen med tre förluster på de fyra första matcherna.

Under tisdagskvällen kom dock deras andra vinst för säsongen och lagets svenskar hade ett stort finger med i spelet.

Lagets alla fyra blågula spelare hamnade nämligen i poängprotokollet för Barys – och för tre av dem var det deras första poäng i klubben.

Jacob Berglund värvades till Kazakstan så sent som för två veckor sedan och han spelade i sin tredje match för Barys under kvällen. Då prickade han även in sitt första mål i nya klubben.

Backduon Eric Martinsson och Olle Alsing fick det även att lossna för första gången i KHL. Den förre Växjö- och HV71-stjärnan Martinsson stod för två assist medan den tidigare DIF-stjärnan Olle Alsing noterades för en passningspoäng. Det är deras första poäng sedan flytten till KHL.

Även Jakob Lilja hamnade i poängprotokollet då han först noterades för en assistför att sedan fastställa slutresultatet 6-3 i tom kasse i Barys Nur-Sultans seger över CSKA Moskva.

