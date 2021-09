Uppgifter: Zibanejads förhandlingar påbörjade

Den svenske Rangersstjärnan Mika Zibanejad har bara ett år kvar på det femårskontrakt han skrev med klubben sommaren 2017.

Zibanejad stod för 50 poäng i Rangerströjan den gångna säsongen och har de senaste säsongerna spelat på vad som får klassas som ett väldigt lagvänligt kontrakt med en lönetaksträff på 5,35 miljoner dollar.

Enligt Larry Brooks på New York Post har nu parterna inlett förhandlingar kring en förlängning, där intresset kring att man ska nå en lösning är ömsesidigt.

Enligt Brooks kommer Zibanejads läger att satsa på en prislapp på uppemot tio miljoner dollar per säsong i ett kontrakt som skulle säkra svenskens framtid på Manhattan under en lång tid framöver. Bäst betald i Rangers just nu är den ryske storstjärnan Artemij Panarin med en lönetaksträff på 11,6 miljoner dollar.

Vidare menar Brooks att förhandlingarna än så länge varit produktiva och att man fått en bra start på diskussionerna.

Zibanejad är sedan 2018 assisterande lagkapten i New York Rangers och är den spelare som gjort näst flest matcher (338) i Rangerströjan efter Chris Kreider (653) i den kommande säsongens trupp.

TV: Mika Zibanejad om New York Rangers satsning