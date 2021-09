Nyförvärvet blir lagkapten – i stjärnans frånvaro

I början av september meddelade Djurgården att Jacob Josefson återfått symtom från förra säsongens skada, vilket tvingar honom till vila på obestämd tid.

Nu står det klart vem som ersätter Josefson som lagkapten under tiden stjärnan är frånvarande. Under gårdagskvällen meddelade Djurgården via sin hemsida att nyförvärvet Linus Videll blir den som får bära "C":et på bröstet.

– Det är en jättestor ära! Det är inte många som får äran att vara kapten för Djurgården, och framförallt inte många som får äran att vara kapten för sin moderklubb. Det är skitstort att ha det där C:et på bröstet, säger Videll till sajten.



Videll hade inga kaptensroller under sina tio säsonger i KHL, men har tidigare varit assisterande lagkapten i Södertälje under klubbens senaste sejour i SHL.

– Jag ska gå i det första ledet. Jag är hemvärvad för att göra skillnad, och det är skillnad som jag vill göra också, säger Videll.



36-åringen skrev i somras på ett tvåårskontrakt med Djurgården efter att ha spenderat tio år i KHL. Den gångna säsongen stod han för 36 poäng (9+27) på 59 KHL-matcher för Barys Nur-Sultan.

