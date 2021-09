Brynäs starka vändning – sköt fyra raka mål

Brynäs såg ut att få en tung start på SHL-säsongen då de låg under med 2-0 mot Frölunda.

Då hittade lyfte dock Gävlelaget och sköt fyra raka mål för att vända och vinna premiärmatchen med 4-2.

Frölunda fick en kanonstart på den nya SHL-säsongen då de dominerade mot Brynäs i den första perioden och tog ledningen med 2-0.

Först styrde Linus Nässén in 1-0 för göteborgarna och därefter kunde nyförvärvet Jacob Nilsson utöka till 2-0 genom att valla in pucken via Veini Vehviläinens benskydd från bakom den förlänga mållinjen.

Frölunda ledde då skotten med 10-2 och såg ut att ha ett järngrepp på Brynäs. Innan periodpausen kunde då Brynäs reducera då Nicklas Danielsson stötte in pucken efter fint förarbete av nye forwarden Oscar Eklind.

I den andra perioden var det dock bortalaget från Gävle som tog över och de kunde vända matchen helt och hållet. Först kvitterade Greg Scott i powerplay och 49 sekunder senare kunde Linus Ölund ge Brynäs ledningen med 3-2.

Innan den andra periodens slut hade kvallaget från i fjol även gjort 4-2 då Adam Pettersson blev målskytt.

Den tredje perioden blev sedan mållös och Brynäs kunde med andra ord vinna med 4-2 i SHL-premiären.

Frölunda – Brynäs 2–4 (2-1,0-3,0-0)

Frölunda: Linus Nässén, Jacob Nilsson.

Brynäs: Nicklas Danielsson, Greg Scott, Linus Ölund, Adam Pettersson.

