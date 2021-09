Uppgifter: Klubblegendaren återvänder till Minnesota – kan få ledarroll

Mikko Koivu spelade 15 säsonger i Minnesota innan han lämnade för Columbus Blue Jackets förra säsongen. I Columbus blev det sju matcher innan han avslutade karriären under förra säsongen. Nu kan han vara tillbaka i Minnesota, men i ny roll.

Efter de sju matcherna i våras meddelade Koivu att spelarkarriären var över. Redan nu kan Minnesotas klubblegendar däremot ha hittat en ny sysselsättning.

Enligt NHL-reportern Michael Russo kommer Koivu att finnas med när Minnesota inleder sitt träningsläger nästa vecka. Reportern öppnar även för att 38-åringen kan återvända till klubben för att ta en ledarroll

Hearing former #mnwild captain Mikko Koivu will be around the Wild during next week’s prospect camp/showcase and training camp.



No official role yet, but signs are he’ll eventually have an official position with the organization.