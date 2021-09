2020 avbröts slutspelet mitt under finalserien, då HV71 var ytterst nära att vinna guld efter att ha dominerat hela säsongen. Förra säsongen var allt som vanligt igen. Slutspelet genomfördes - och den verkliga giganten Luleå knep guldet. De besegrade Brynäs med 3-0 i finalserien, men två av matcherna gick till förlängning. Finalen var nog en aning jämnare än vad slutsiffrorna visar.

Sedan dess har en hel del stora profiler tackat för sig, inte minst i flera av topplagen, och dessutom har en del av de lag som normalt sett huserar i tabellens undre hälft förstärkt rejält. Det borgar för en mycket intressant säsong - och en SDHL-tabell som är jämnare än på länge.

Här går jag igenom samtliga lags trupper - och levererar såklart ett tips.

Luleå är regerande mästare, Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån





10) Göteborg HC

Målvakter: Sofia Reideborn, Nicole Jackson

Är det någonstans Göteborg inte behöver vara oroliga är det på målvaktssidan. Klubben stod under lågsäsongen för ligans kanske mest uppmärksammade värvning, när de plockade in Sofia Reideborn som alltså är tillbaka i SDHL efter en säsongs uppehåll.

Reideborn kommer bli Göteborgs viktigaste spelare, men kommer knappast räcka till för att rädda dem undan bottenplaceringen. Hon var stundtals strålande i ett defensivt strukturerat SDE - men hur går det i ett mer defensivt frikostigt GHC?

Nicole Jackson är också ett stabilt målvaktsalternativ.

Backar: Sanna Augustsson, Maja Beverin, Felicia Bjälvegård, Johanna Kellander, Margot Möllersten, Tereza Radova, Klara Seroiszkova, Annelie Zander

Som vanligt kommer ett stort ansvar vila på importbackarna, i det här fallet är det Radova och Seroiszkova. Göteborg har dock också ett par riktigt spännande unga svenska backar i laget.

Där sticker förstås värvningen av Maja Beverin ut. Den tidigare (?) stortalangen utsågs 2018 till Stålbucklans bästa back men har sedan dess haft stora skadeproblem. Nu får hon chansen att ta en tung roll i detta Göteborg.

Forwards: Silvía Björgvinsdóttir, Emelie Cordoba, Esther de Jong, Margot Desvignes, Andrine Furulund, Majken Gunnarsson, Hana Haasova, Imola Horváth, Vega Muñoz, Linnéa Pettersson Dove, Sandra Rannerud, Wiktoria Sikorska

Förra säsongen vann Hannah Clayton-Carroll den interna poängligan på 16 poäng. Nu är hon borta. Borta är också tvåan, trean och fyran från nämnda poängliga. Femman förra säsongen var backen Tereza Radova, som ju är kvar i laget. Den forward som gjorde flest poäng ifjol och är kvar nu är Margot Desvignes som gjorde 4+2.

Frågan är om det är positivt eller negativt att nästan hela forwardssidan är utbytt? I Göteborgs fall tror jag det är positivt. Det kan nästan inte bli ospetsigare än det var förra säsongen. Men jag ser ärligt talat inte vem som ska göra poängen.

Sofia Reideborn är Göteborgs tyngsta värvning. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

9) AIK

Målvakter: Minatsu Murase, Agnes Åker

Det kryllar av bra målvakter i SDHL den här säsongen och AIK har två av dem. Minatsu Murase har i sina bästa stunder varit en av Sveriges allra bästa på positionen, men precis som Göteborgs Sofia Reideborn kommer hon nu från en säsong utan spel i SDHL. Murase har varit borta från ishockeyn på grund av (eller tack vare, kanske man ska säga) barnafödande men gör nu en sista satsning hemma i AIK. Hur mycket har hon tappat på att stå vid sidan en säsong?

Agnes Åker har gjort det helt okej i Brynäs där hon delat på speltiden med Ellen Jonsson. Hon har under åren visat att hon är stabil på SDHL-nivå, men det där genombrottet har inte kommit. Åker borde dock kunna vara ett bra komplement till Murase.

Backar: Emmy Alasalmi, Cornelia Andersson, Lindsey Donovan, Emma Eriksson, Sarah Forster, Linnea Hedin, Matilda Holmberg, Johanna Lagus, Felicia Öhrqvist

Om alla är skadefria har AIK en helt okej backsida. Dessvärre för deras del är både Emmy Alasalmi och Johanna Lagus nu skadade. Och ersättaren Matilda Holmberg kommer från en hel säsong utan ishockey. Detsamma gäller nyförvärvet Lindsey Donovan. Det gör att jag får rita in ett stort frågetecken runt AIK:s backsida.

Det saknas framför allt riktigt kreativa och spelskickliga backar, enligt mig. Sarah Forster, Linnea Hedin med flera är stabila SDHL-försvarare - men bidrar de tillräckligt i offensiven?

Forwards: Sarah-Ève Coutu-Godbout, Denise Husak Asp, Lisa Johansson, Sabina Küller, Aoife Leacy, Isabelle Leijonhielm, Felicia Levin, Vilma Nilsson, Vendula Pribylova, Reagan Rust, Erica Udén Johansson, Saana Valkama

Här känner vi igen en del toppnamn från förra säsongen. Lisa Johansson, Sabina Küller, Erica Uddén Johansson och Vendela Pribylova hade bärande roller och lär då det även i år. Den kvartetten tillhörde AIK:s sju bästa poängplockare den gångna säsongen. Saana Valkama kommer in som en okej värvning från Leksand. Når hon upp i samma poängskörd som i LHC för två säsonger sedan (22 poäng) skulle det vara guld värt för AIK:s del.

Överlag har jag samma känsla kring AIK:s offensiv som kring deras backsida. Det finns en del gedigna spelare, men jag saknar den där riktiga dunderspetsen och den där talangen som verkligen kan slå igenom och sätta avtryck.

Erica Udén Johansson Bildbyrån

8) SDE

Målvakter: Sabina Eriksson, Linn Jansson Almgren, Lindsey Post

Här står SDE sig oerhört starka. SDE har de senaste åren stått sig starka defensivt, jämfört med övriga lag på den under halvan av tabellen, och det lär bli samma sak den här säsongen. Lindsey Post nådde förra säsongen inte riktigt upp i samma nivå som för två säsonger sedan - men tillhör alltjämt ligans toppmålvakter.

Sabina Eriksson har inte nått upp i sin tidigare nivå efter att ha missat hela säsongen 18/19 till följd av en skada, men hon borde kunna ge Post en bra avlastning och jag blir inte förvånad om de delar upp speltiden ganska jämnt mellan dem.

Backar: Alexandra Anderson, Hanna Blomqvist, Megan Eady, Kayleigh Hamers, Kelly Murray, Linnea Natt och Dag, Vendela Olsson

SDE satsar minst sagt på kontinuitet på backsidan. Samtliga sju backar i den här säsongens trupp spelade för klubben även förra säsongen - och gjorde det bra då. Man har visserligen tappat Savine Wielenga som slutade tvåa i den interna poängligan förra säsongen - men den stora backstjärnan Kayleigh Hamers är kvar. Hon har från sin backplats slutat trea, trea och etta den interna poängligan de tre senaste åren.

SDE har en "du vet vad du får"-backsida som står sig helt okej i konkurrensen. De är dock ganska känsliga för skador, så det vill till att de håller sig friska.

Forwards: Hannah Clayton-Carroll, Maree Dijkema, Mathea Fischer, Estelle Forsberg, Leanne Ganney, Andrea Horst Kaspersen, Sarah Lecavalier, Michelle Löwenhielm, Ella Planting-Bergloo, Magdalena Winbo, Julie Zwarthoed

Kelty Apperson och Amy Budde var lagets två poängbästa forwards förra säsongen och ingen av dem är kvar. Å andra sidan finns flera andra av de ledande offensiva pjäserna kvar, däribland Julie Zwarthoed och Leanne Ganney.

Den stora saken är dock att Michelle Löwenhielm är tillbaka. Löwenhielm är en offensiv stjärna som SDE saknat sedan Phoebe Staenz var där, 2017/2018. Visst finns det potential i Zwarthoed och Ganney att göra en hel del poäng, men de har ändå en bit upp till Löwenhielm som tillhör ligans bästa svenska forwards.

26-åringen gjorde 49 poäng förra säsongen. Så många besök i poängprotokollet lär det inte bli i ett ganska defensivt spelade SDE - men jag skulle bli förvånad om någon annan än hon vann den interna poängligan.

Michelle Löwenhielm. Foto: Ronnie Rönnkvist

7) Djurgården

Målvakter: Ida Boman, Wilma Nilsson

Hela Djurgården genomsyras av en ungdomlig entusiasm, och kryllar av unga spelare som skulle kunna slå igenom. Målvaktssidan är inte ett undantag på den fronten. 18-åriga Ida Boman och 20-åriga Wilma Nilsson är båda stora talanger.

Ifjol hade de Lovisa Berndtsson att luta sig emot, men med henne ute ur bilden har Djurgården valt att gå med det här närmast rekordunga målvaktsparet. Nilsson stod förra säsongen tolv matcher och Boman stod två och totalt har de 22 respektive sex SDHL-matcher på meritlistan.

Håller det målvaktsparet redan kommande säsong?

Backar: Wilma Germundsson Wäng, Josefine Holmgren, Felicia Linder, Olivia Sohrner, Selma Tyreskog, Alice Wallin, Kiana Wilkinson

Jag är inte helt såld på Djurgårdens backsida. Även här har de många unga svenska backar (28-åriga Josefine Holmgren är klart äldst - och galet rutinerad) men det finns en del frågetecken. Är alla unga backar redo att ta ledande roller redan nu? Kommer alla utvecklas som förväntat? Skulle de få en maximal utdelning på samtliga har Djurgården en sjukt spännande backsida, men här och nu förhåller jag mig en aning skeptisk.

Det saknas framför allt den där riktigt offensiva spetsbacken.

Forwards: Linnea Adelbertsson, Lova Blom, Nicole Hall, Beatrice Hjälm, Josefine Jakobsen, Maria Lindberg, Sofie Lundin, Alexis Mauermann, Hannah Miller, Pandora Nåtby, Julia Tärnblom, Alice Östensson, Julia Östlund

Här kommer det snackas mer om spelarna som inte är kvar, än spelarna som är det. Att Djurgården tappat Andrea Dalen till Linköping är nämligen blytungt - även om hennes poängskörd dalat något genom åren. Hon var på något sätt ansiktet utåt för hela Djurgårdens SDHL-lag och kommer saknas. Även Sarah Bujold, som valt spel i HV71, kommer saknas.

Mycket kommer hänga på Josefine Jakobsen och nya Hannah Miller. Dessutom vill det även här till att någon, eller några, av de unga svenskorna tar rejäla kliv framåt. Kan Sofie Lundin få säsongens genombrott i SDHL, exempelvis?

Djurgården har slutat fyra, tvåa, fyra, sexa, fyra och fyra sedan de gick upp i SDHL. Nu finns det dock en stor risk att man för första gången hamnar utanför topp-sex.

Sofie Lundin. Bildbyrån

6) Leksand

Målvakter: Jule Flötgen, Amanda Johansson

Jule Flötgen är tillbaka i Leksand efter ett år i AIK. Tyskan kommer från en helt okej säsong, men tillhör inte SDHL:s toppskikt när det gäller förstamålvakter. Om hon nu blir förstamålvakt den här gången? På förhand känns det som att Flötgen och Amanda Johansson är relativt jämna, och att det kommer bli en tuff kamp om förstaspaden dem emellan.

Flötgen hade 90,2 i räddningsprocent förra säsongen och släppte in 2,9 mål per match på 22 framträdanden i AIK. Johansson hade 89,5 och släppte in ett drygt mål per match på sina 22 matcher för Leksand. Samtidigt hade Leksand ett riktigt uselt lag, för att tala klarspråk, förra säsongen.

Backar: Malou Berggren, Gracen Hirschy, Tuva Kandell, Ida Karlsson, Nathalie Lidman, Annie Silén, Celine Tardif

Här har Leksand byggt om rejält, och tagit in fyra nya backar. Nathalie Lidman har kommit in från MoDo medan Gracen Hirschy, Celine Tardif och Malou Berggren hämtats från Linköping. Både Hirschy och Tardif håller god SDHL-klass, och både Lidman och Berggren har potential att ta ganska stora kliv.

Leksand har en extremt ung backsida där fem av sju spelare är födda på 2000-talet. Faller det väl ut kan det bli riktigt bra - men det finns också en risk att det här inte alls blir en speciellt framgångsrik satsning redan den här säsongen.

Forwards: Lindsay Agnew, Ella Albinsson, Emelie Berlin, Katerina Bukolska, Jennifer Carlsson, Madeleine Hall, Wilma Johansson, Karolin Malmquist, Payge Pena, Hanna Sköld, Phoebe Staenz, Agnez Svensson, Tereza Vanisova

Alexander Bröms har kommit in för att få ordning på Leksands damverksamhet efter några tuffa år, där klubbens utveckling påminde om den Brynäs hade innan de tog ett rejält omtag. Leksand har såklart några år kvar innan man är på den nivå Brynäs är på nu - men det är en mycket spännande satsning man står för. De har en del yngre spelare som kan få fina genombrott, typ Jennifer Carlsson, men har också gjort ett par spännande nyförvärv.

De båda tjeckiskorna borde hålla okej SDHL-klass - men framför allt sticker såklart Phoebe Staenz ut. Hon är en bevisat mycket pålitlig poänggörare. Schweiziskan gjorde det mycket bra i SDE för fyra år sedan och gjorde ett succéinhopp i Luleå 2019. Dessutom har hon vräkt in poäng hemma i Schweiz.

En kanonförstärkning för Leksand. Bara där känns det som att man tjänar någon tabellplacering.

Phoebe Staenz Bildbyrån

5) MoDo

Målvakter: Klara Peslarova, Viktorie Svejdova

MoDo behåller samma målvaktspar som förra säsongen. De båda tjeckiskorna gjorde det då bra, och framför allt Peslarova har ju under näst intill samtliga hennes fem år i Sverige visat att hon är en mycket bra förstemålvakt på SDHL-nivå. Svejdova tillhör också ligans mest stabila backupmålvakter.

Peslarova snuddade vid 93 i räddningsprocent förra säsongen, och Svejdova hade 92,1 på sina tio framträdanden. Här står MoDo sig bra.

Backar: Anna Andersson, Paula Bergström, Mariam El-Mahmadi, Daniela Pejsova. Erica Rieder, Ebba Tärnfjord, Mina Waxin

Även på backsidan satsar MoDo på samma gäng som förra säsongen, i stora delar. Det enda nytillskottet är Ebba Tärnfjord - som plockats upp från andralaget.

Backsidan är överlag helt okej. Erica Rieder visade sig hålla bra i SDHL och även Daniela Pejsova var ett lyckat nyförvärv inför förra säsongen. Frågan är dock: Hur mycket kommer Sofia Engström saknas? Även om hon hade kommit upp i åren var hon även förra säsongen en bra SDHL-back. Henne har man inte riktigt ersatt och det skulle man nog behöva göra.

Forwards: Marion Allemoz, Lore Baudrit, Olivia Carlsson, Maja Grundström, Lina Ljungblom, Jaycee Magwood, Tea Løkke Nyberg, Julia Perjus, Wilma Sundin, Kaitlyn Tougas

Lina Ljungblom fick ett gigantiskt genombrott förra säsongen och snittade nästan en poäng per match. Hon vann den interna poängligan. Dessutom finns tvåan Jaycee Magwood kvar, precis som trean Marion Allemoz och Olivia Carlsson som var fjärde bäste poängplockare av MoDos forwards. Spetsen är alltså i stora drag kvar - men också rejält förstärkt.

Kaitlyn Tougas är nämligen ett av hela ligans vassaste nyförvärv på förhand. Tougas har tidigare slutat sexa och åtta i SDHL:s poängliga och har totalt gjort 128 poäng på 105 SDHL-matcher.

MoDo gjorde förra säsongen 88 mål i SDHL och var med det sjätte bäst. Det känns som att Tougas intåg närmast garanterar att man gör åtminstone 100 mål den här säsongen och att de kommer ha en av ligans mest fruktade offensiver.

Kaitlyun Tougas är tillbaka. Bildbyrån

4) HV71

Målvakter: Alba Gonzalo, Lina van Noort

HV71 har två mycket bra målvakter. Alba Gonzalo stod något mer förra säsongen, 22 matcher jämfört med 16, men det var van Noort som var den starkare av dem rent statistiskt. 28-åringen hade en närmast otrolig vinstprocent då hon plockade hem 15 av 16 matcher hon spelade. Van Noort släppte också bara in 1,4 mål per match och räddade starka 92,4 procent av skotten. Gonzalo var också vass, med 2,15 insläppta per match och 91,4 i räddningsprocent.

HV71 har ett målvaktspar värdigt ett topplag, och prickar bara någon av dem formen när det behövs som mest har HV två målvakter som kan bli en skräck att möte för motståndarna.

Backar: Linnéa Andersson, Ebba Berglund, Mira Jungåker, Mira Markström, Jenna Raunio, Savine Wielenga

Det här känns på förhand som HV71:s svagaste position. Ebba Berglund har kommit in, och där får man en rutinerad back som varit en del av Luleås två senaste guldlag. Savine Wielenga kan spela både back och forward men där är tanken att hon främst ska användas som back. Wielenga gjorde det mycket bra i SDE och kommer bidra med offensiv spets.

Samtidigt har HV71 tappat stjärnbackar som Anna Kjellbin, Jessica Healey och såklart Sidney Morin. Morin har varit ligans mest lysande offensiva back de senaste åren, och även om Wielenga är duktig offensivt är hon inte ens nära att vara nära Morins nivå. Sidney Morin utsågs ju till och med till säsongens back.

HV får hoppas att någon av deras yngre spelare får ett jätte-genombrott.

Forwards: Emma Aller Mathiesen, Kajsa Armborg, Sarah Bujold, Sanni Hakala. Thea Johansson, Hanna Olsson, Danielle Stone, Elin Svensson, Nicoline Söndergaard Jensen, Julia Tylke, Felizia Wikner Zienkiewicz

Michelle Löwenhielm och framför allt Kennedy Marchment är två fruktansvärt tunga spelartapp. Marchments 188 poäng på 106 matcher i SDHL är enorma siffror - och det gör henne också oersättlig. HV har absolut värvat in flera bra forwards, som Sarah Bujold och Nicoline Söndergaard Jensen, men de är klasser sämre än Marchment.

Sanni Hakala och Danielle Stone kommer även den här säsongen få bära mycket av lagets offensiv. Det som framför allt blir spännande att följa är dock Hanna Olssons comebacksäsong. Hon missade hela fjolårsäsongen, men visade under hennes debutår i HV att hon håller hög klass. Då gjorde hon 46 poäng på 34 matcher och var överlägset bäst av alla svenska spelare i SDHL.

Det dröjer alltjämt ett tag innan hon är helt återställd efter knäskadan och kan komma tillbaka igen. Men det vill nog till att hon når sin tidigare höga nivå igen, om HV71 ska kunna ses som en outsider till SM-guldet. Här och nu känns HV max som ett semifinallag.

Hanna Olsson är tillbaka. Bildbyrån

3) Linköping

Målvakter: Stephanie Neatby, Ebba Svensson Träff

Stephanie Neatby prisades som ligans bästa målvakt den gångna säsongen. Detta efter att ha haft en räddningsprocent på 94,3 - vilket också det var bäst i SDHL.

Förra säsongen hade Neatby främst den extremt talangfulla Emma-Sofie Nordström som komplement. Nu har hon en kanske ännu större talang som backup: Ebba Svensson Träff. Svensson Träff är född 2004 men spås en lysande framtid. Hon har dock bara gjort en enda SDHL-match och är extremt oprövad. Ett enormt ansvar kommer med andra ord ligga på Neatby. Svensson Träff lär nog bara få stå mot laget på undre halvan av tabellen.

Backar: Jessica Adolfsson, Solveig Gisler, Ingrid Morset, Shannon Sigrist, Alva Solberg, Lene Tendenes, Olivia Zafuto

Här är känslan att Linköping står bättre rustat än förra säsongen. De har tappat tre backar till Leksand, men samtidigt plockat in Olivia Zafuto från HV och framför allt fått hem Jessica Adolfsson efter tre år på college.

Adolfsson har tidigare varit en toppback i SDHL, och både under hennes tid i Brynäs och Djurgården togs hon ut i landslaget. Det är dock Linköping som är hennes hemstad, och att hon nu kommit hem är enormt viktigt både för hennes kvalitéer på isen och för hennes symbolvärde.

Forwards: Sydney Brodt, Andrea Dalen. Madelen Haug Hansen, Emilie Kruse Johansen, Linnea Johansson, Ella Jämsén, Marthe Pabsdorff Brunvold, Emma Pfeffer, Emma Rehn, Justine Reyes, Lenka Serdar. Frida Simonsen, Moa Wernblom, Lisa Östrup

Den ständige poängsprutan Jennifer Wakefield är borta. Det är även Carly Bullock, förra säsongens poängligavinnare. In har i stället Justine Reyes, Lenka Serdar, Sydney Brodt och Andrea Dalen kommit. Dalen är en levande legendar i SDHL-sammanhang, men jag är nog faktiskt ännu mer spänd på Linköpings övriga forwardsvärvningar. Ingen av de övriga tre har spelat i SDHL, men det är spelare som vräkt in poäng i Tyskland, Finland, Tjeckien och på college som de fått in. Deras historik talar för att LHC faktiskt kan ha gjort några riktiga fynd där.

LHC har dessutom fått behålla mycket viktiga spelare som Linnea Johansson och Madelen Haug Hansen. Här finns en skön mix mellan poängspelare och grovjobbare, samt ungt och gammalt.

Efter att ha varit topp-tre under sex raka säsonger har Linköping slutat sjua och femma de två senaste åren. Nu tror jag dock man är tillbaka som ett topp tre-lag.

Jessica Adolfsson är hemma igen. Bildbyrån





2) Luleå

Målvakter: Frida Axell, Sara Grahn, Emmy Nordström Åmark

Sara Grahn kommer vara Sara Grahn-bra även den här säsongen. Ska man vara riktigt krass var det faktumet att hon vann målvaktsduellen mot Brynäs Eveliina Mäkinen direkt avgörande i finalserien. Hon blev tungan på vågen, som så många gånger förr.

Tindra Holm har lämnat, men ersatts av en annan extremt spännande ung målvakt. Frida Axell blev förra säsongen den första Göteborgspelaren någonsin att tas ut i landslaget, och det säger en del om potentialen hon besitter. Att hon nu kommer upp till Luleå säkerställer att de kommer ha en mycket bra målvaktssida även kommande säsong. Var så säkra.

Backar: Pernilla Forsgren, Johanna Fällman, Jenni Hiirikoski, Anna Kjellbin, Astrid Lindeberg, Ronja Savolainen

Luleå har bara sex backar på kontrakt. Även om de flesta av dem håller väldigt hög SDHL-klass är det ändå en aning tunt. Ebba Berglund drog till HV71 och Johanna Olofsson lade av, men de har bara tagit in Anna Kjellbin som ersättare till de båda. Jag utgår från att någon back till ramlar in under säsongen, även om det som sagt kryllar av toppbackar här. Jag menar, Jenni Hiirikoski och Ronja Savolainen kan mycket väl vara ligans två bästa backar det kommande året.

Förresten: Håll koll på Astrid Lindeberg den här säsongen. Hon kommer få inleda med Jenni Hiirikoski. 16-åringen får med andra ord en drömchans att verkligen visa framfötterna.

Forwards: Wilma Hjelm, Josefine Høegh Persson, Klara Kenttälä, Petra Nieminen, Linn Peterson, Noemi Ryhner, Wilma Sjölund, Sofia Skriver, Noora Tulus, Viivi Vainikka

Ingen Emma Nordin. Ingen Michela Cava. Ingen Nicoline Söndergaard Jensen. Dessutom fick man inte tillbaka Michelle Karvinen. Det går inte att säga annat än att det var längesedan Luleå hade en så svag forwardssida på pappret. Noemi Ryhner, som närmast kommer från spel i Schweiz, är ett jättespännande nyförvärv. Men hon är också det enda nyförvärvet.

Här finns dock Petra Nieminen, som jag tror kommer bli säsongens stora dominant i SDHL. Jag tror att det är hennes tur att plocka hem Guldhjälmen och utses till ligans bästa. Nu är det hon som ska kliva fram och leda det här Luleålaget och det tror jag hon klarar av.

Jag är också spänd på att få se vad en sån som Viivi Vainikka kan göra när hon nu får en större roll. Jag blev förtjust i henne under SM-slutspelet där hon höjde sig och spelade sin bästa hockey under säsongen.

Luleå har en stabil grund att stå på men lär behöva värva både två och tre nya spelare för att kunna ta ett nytt guld.

Petra Nieminen - seriens största stjärna? Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

1) Brynäs

Målvakter: Felicia Frank, Ellen Jonsson, Eveliina Mäkinen

Efter ett par år med Ellen Jonsson och Agnes Åker som målvaktspar har Brynäs nu satsat på att satsa en mer etablerad förstemålvakt. Varken Jonsson eller Åker tog riktigt det där steget som Brynäsledningen tog hade hoppats på. I våras valde man att plocka in Eveliina Mäkinen till slutspelet, och hoppades på att det skulle kunna ge dem SM-guldet.

Eveliina Mäkinen (som tidigare hette Suonpää) är en ganska klar uppgradering jämfört med Jonsson och Åker - men samtidigt blandade hon och gav en hel del i våras. Hon hade bland annat en direkt dålig första finalmatch - och det har Brynäs inte råd med igen. Den 26-åriga finskan är en bra SDHL-målvakt, men är det någonstans Brynäs fortfarande är svagare än sina toppkonkurrenter är det nog här.

Backar: Emma Forsgren, Sammy Kolowratova, Rosa Lindstedt, Sofia Ljung, Maja Nylén Persson, Ebba Strandberg, Maja Ålenius

Sakta men säkert bygger Brynäs en allt bättre backsida. Varken Patricia Marshall eller Jalyn Elmes blir kvar - men av det jag hört om Sammy Kolowratowa ska det vara en uppgradering jämfört med de båda. Det vill dock till att hon blir något av en succé, för annars ser det fortsatt ganska tunt ut defensivt.

Maja Nylén Persson är den klarast lysande stjärnan, men hon skulle behöva mer hjälp i offensiven. Av de backar som är kvar ifjol gjorde Nylén Persson 16 poäng fler än näst bästa back, som var Emma Forsgren.

Forwards: Jenny Antonsson, Josefin Bouveng, Fanny Brolin, Jaycee Gebhard, Denisa Krizova, Stella Lindell, Hilda Ljungberg, Anna Meixner, Katerina Mrazova, Emma Murén, Lara Stalder, Hanna Thuvik

Här är det mesta sig likt - och man behöver inte direkt överdriva för att kalla Brynäs forwardssida för den mest stjärntäta lagdelen något lag har i SDHL. Här finns Guldhjälmen-vinnarna Stalder och Mrazova, den nya svenska storstjärnan Josefin Bouveng, speedkulan Anna Meixner, den enormt spelskicklige Deniza Krizova samt Jaycee Gebhard som var mycket bra innan hennes säsong tog slut i förtid på grund av en skada. Dessutom borde en sån som Hanna Thuvik kunna få en större roll den här säsongen, vilket såklart gagnar henne och hennes utveckling.

Det stora som hänt är såklart att Erika Grahm slutat för att enbart ägna sig åt arbetet runt laget i stället. Grahm är ett tungt tapp och den enda som egentligen värvats in på hennes plats är Jenny Antonsson. Samtidigt tog Erika Grahm förra säsongen en relativt tillbakadragen roll på isen. De var de andra storstjärnorna som glänste mest.

Brynäs har också gjort sig av med/tappat breddspelare i form av Hanna Rylander samt syskonen Cordoba. I stället ger de ett gäng talanger chansen. Vi får se hur det utspelar sig.

Här och nu känner jag att Brynäs är ganska klar guldfavorit. Det kan dock ändras under säsongen, om Luleå får in/hem några förstärkningar innan slutspelet drar igång. Redan i morgon, lördag, möts just Brynäs och Luleå. Då får vi se om den fördel Brynäs har på pappret också syns på isen... Dessutom får vi se om Luleå återigen kan neutralisera firma Mrazova/Stalder, som man gjorde i vårens SM-final.

Kan Brynäs ta revansch 2022? Bildbyrån