Stjärnan hittar målet direkt i återkomsten till moderklubben

David Krejci lämnade Boston Bruins med över totalt 1000 NHL-matcher i bagaget för att spela inför familjen. I kväll gjorde han sin första match för moderklubben HC Olmouc och nätade direkt.

I stället för att köra på ytterligare ett år i Bruins valde klubblegendaren att vända hem till Tjeckien och hans moderklubb HC Olmouc. I ett uttalande på Bruins Twitterkonto meddelade Krejci beslutet och skrev:

"Sedan slutet av säsongen, när jag funderat på min framtid, har det stått klart att jag behöver ta ett tufft beslut för mig och familjen. I detta skede av karriären och livet behöver jag återvända till Tjeckien och spela inför familjen som offrat så mycket för mig för att hjälpa mig uppfylla mina NHL-drömmar"

Väl tillbaka i Tjeckien har Krejci redan acklimatiserat sig och i kväll gjorde han sitt första mål sedan återkomsten till Tjeckien.

David Krejci is off and running with his first goal in the Czech Extraliga pic.twitter.com/zrdeViFRzv