Spelade Kanadas sista VM innan bojkotten – så gick det sen

Så gick det sedan för de kanadensiska VM-spelarna från 1969.

Ni har tidigare kunnat läsa om Sovjets lag vid VM 1969 och 1970. Just turneringen 1969 kom att bli Kanadas sista fram till 1977 i Wien. Turneringen 1970 skulle egentligen ha spelats i Montréal och Winnipeg. Biljetter var sålda så allt var klappat och klart. För att göra en lång historia kort så hotade Kanadas hälsominister, en herr Munroe, att hoppa av om inte dom fick spela med ett antal NHL-proffs, vilket också godkänts av Internationella ishockeyförbundet.

Men det skulle visa sig att dom som ställde upp och tävlade mot kanadensiska proffsen skulle förlora sin OS-status. Kanada hoppade av och turneringen kom att hamna i Sverige i stället.

Trots att Kanada hade ställt ett ganska starkt lag på benen i VM 1969 räckte det bara till en fjärde plats efter Sovjet, Sverige och Tjeckoslovakien. Vad hände med Kanadas spelare efter VM 1969? Hockeysverige.se har gjort en sammanställning av den fakta vi fått fram.

MÅLVAKTER

Kenneth "Ken" Dryden

Född: 1947

Klubb: Cornell University

Var med som tredjemålvakt vid VM 1969. Till skillnad mot dom europeiska korta målvakterna är Dryden 193 cm lång. Han draftades av Boston redan 1964, men det var säsongen 1970/71 han fick chansen i NHL. Då för Montréal. Han fick omedelbart ett stort genombrott i NHL, utsågs till årets rookie 1972 och kom att vara en av ligans bästa målvakter fram till det att han avslutade karriären efter säsongen 1978/79. Vann Stanley Cup inte mindre än sex gånger och utsågs till ligans bästa målvakt fem gånger. Är idag 74 år.

Steve Rexe

Född: 1947

Klubb: Ottawa Nationals

Draftad i första rundan som nummer två 1967 av Pittsburgh. Bara Rick Pagnutti, Los Angeles, gick före honom. Rexe var den den första spelare som Pittsburgh någonsin draftat. Spelade endast i lägre ligor efter VM-speler 1969, men var även med på bänken några gånger för Los Angeles i NHL. Representerade Belleville Mohawks (OHA), Belleville Quintes (OHA), Greensboro Generals (EHL), Springfield Kings (AHL), Springfield Indians (AHL), Napanee Comets (OHA), Broome Dusters (NAHL) och Lindsay Lancers (OHA) innan han avslutade karriären 1977. Gjorde några säsonger som coach i lägre kanadensiska ligor efter karriären som spelare. Deltog även vid OS 1968 efter att ha tackat nej till spel i Pittsburgh trots ett fint erbjudande från klubbens general manager Jack Riley. Jobbade inom biltillverkningen fram till hans bortgång 2013.

Wayne Stephenson

Född: 1945

Klubb: Kanadas landslag

Spelade även VM 1967 och OS 1968. Tillhörde Kanadas landslag mellan 1965 och 1971. Liksom Ken Dryden fick Stephenson lite av ett genombrott i NHL efter sin tid i landslaget. Inför säsongen 1970/71 skrev han på för St. Louis. Där spelade han ytterligare två säsonger innan fem säsonger med Philadelphia väntade. Där fick han vara med om att spela hem Stanley Cup 1975. Dock bara som andramålvakt bakom Bernie Parent. Avslutade karriären med två säsongen i Washington. Var tillbaka i Sverige och spelade DN-cup 1980 med Washington. Jobbade inom bankvärlden efter sin tid som spelare. Wayne Stephenson avled 2019 i cancer.

Dryden, Rexe och Stephenson.

BACKAR

Jack Bownass

Född: 1930

Klubb: Ottawa Nationals

Var äldst i det Kanada-lag som spelade i VM 1969. Dessutom mest rutinerad och hade spelat 80 NHL matcher representerande Montréal och New York Rangers. Han debuterade i NHL redan säsongen 1957/58, men oftast spelade i AHL eller andra ligor runt om i Kanada. Sin första VM-turnering gjorde Bownass 1967. Turneringen 1969 blev hans andra och sista. Efter karriären tränade Jack Bownass Västra Frölunda under två säsonger. Rödhårig som han var kallades han för ”Red-Jack”. I ett bråk redan innan första säsongen lyckades Bowness knocka en funktionär i Färjestad med ett slag. Detta efter att Ulf Sterner, Henrik Hedlund, Arne Strömberg och Thommie Bergman hade varit rejält i luven på varandra. Ett bråk som i sin tur renderade i att Bowness sprang ut på isen och deltog i slagsmålet. Efter missnöje hos en del spelare fick Jack Bowness lämna tränarjobbet i Västra Frölunda efter bronset 1973. Jack Bownass avled 2010.

Albert "Ab" DeMarco Junior

Född: 1949

Klubb: Ottawa Nationals

Pappa ”Ab” DeMarco Senior spelade drygt 200 NHL-matcher för Chicago, Toronto, Boston och New York Rangers mellan 1938 och 1947. Sonen kom att spela närmare 350 NHL-matcher. Efter VM i Stockholm 1969 skrev han på för New York Rangers. Där blev han kvar till 1973 då han flyttade över till St. Louis. Säsongen därpå gick resan vidare till först Pittsburgh och sedan Vancouver. Mellan 1976 och 1977 spelade han för Los Angeles. Säsongen 1977/78 spelade DeMarco i WHA för Edmonton tillsammans med bland andra Juha Widing. Säsongen 1978/1979 inledde han i Boston, men åkte sedan över till Schweiz där han kom att spela för Ambri-Piotta under en och en halv säsong innan han slutade spela. Är idag 72 år.

Bob Murdoch

Född: 1946

Klubb: Winnipeg National

Kom att bli en av hockeyvärldens mest kända coacher under delar av 1980 och 1990-talet. Har bland annat coachat Calgary, Chicago, Winnipeg, Köln, italienska landslaget, Nürnberg och så vidare. Utsågs till årets coach i NHL säsongen 1989/90. Som spelade debuterade han i NHL för Montréal säsongen 1970/71. Mellan 1973 och 1973 spelade Murdoch för los Angeles varpå fyra säsonger med Atlanta/Calgary. Det var också i Calgary han avslutade karriären 1982. Stanley Cup-vinnare 1971. Gjorde totalt 757 NHL-matcher. Även lillebror Don Murdoch kom att spela i NHL för New York Rangers, Edmonton Oilers och Detroit Red Wings. Bob Murdoch är idag 74 år.

Bownass, DeMarco Junior och Murdoch.

Terry O'Malley

Född: 1940

Klubb: Kanadas landslag.

Spelade juniorhockey i Toronto innan han hoppade på det så kallade OS-programmet. Spelade för landslaget till och med 1980. Gjorde en säsong i japanska ligan för Kokudo säsongen 1978/79. I samma lag spelade för övrigt finske storspelaren Seppo Repo. Har sedan 2006 jobbat som assisterande coach för University of Regina. Spelade tre OS-turneringar och fyra VM. O'Malley tog en Bachelor of Arts och magisterexamen i kanadensisk historia från University of Manitoba. Är idag 80 år.

Ken Stephanson

Född: 1941

Klubb: Kanadas landslag

Hade innan VM 1969 i Stockholm spelat för Winnipeg Warriors i WHL, Kingston Frontenacs i EPHL, Minneapolis Bruins i CPHL, Baltimore Clippers i AHL samt Providence Reds i AHL. Turneringen i Stockholm blev Stephansons enda. Han avslutade karriären med två säsongen i WHA för Ottawa Nationals och Winnipeg Jets. Är idag 79 år.

O'Malley och Stephanson.

FORWARDS

Richmond "Richie" Bayes

Född: 1948

Klubb: Ottawa Nationals

Draftad redan 1964 för Chicago Blackhawks. Dessutom i första rundan. Det blev ändå aldrig något spel för Bayes i NHL. Innan VM hade han bland annat gjort två säsonger för Toronto Marlboros i OHA och en för St. Catharinas Blackhawks i samma liga. VM 1969 blev hans enda stora internationella turnering. Från 1971 och tre år framåt spelade han för Saint Mary's University innan han avslutade karriären med en säsong för Broome Dusters. Jobbade efter karriären som lärare och rektor Han coachade även en del olika juniorlag. ”Richie” Bayes avled 2006.

Gary Begg

Född: 1940

Klubb: Kanadas landslag

Lagets kapten under VM 1969. Hade innan turneringen spelat i OHA för Toronto Marlboros och i NCAA för Michigan Tech. Från 1963 kom han att tillhöra Kanada så kallade OS-program. Han var också med och spelade OS 1964, men även VM 1965, 1966 och 1967. Blev dessutom uttagen i VM:s All Star team 1966. Jobbade efter karriären som advokat, men var även med och investerade i fastigheter i Vancouver. Är idag 80 år och sägs bo på en yatch.

Roger Bourbonnais

Född: 1942

Klubb: Kanadas landslag

Född och uppväxt i Edmonton. Spelade innan han hoppade på OS-programmet 1963, med Pastor Braun som ledare, för Edmonton Oil Kings i CAHL och Edmonton Flyers i WHL. Han deltog i OS-programmet till och med VM 1969. Han spelade fyra VM och två OS. Togs ut i OS All Star team 1964 i Innsbruck. Tackade nej till ett kontrakt med Detroit Red Wings eftersom han ville slutföra sin juristutbildning. Är idag 78 år.

Bayes, Begg och Bourbonnais.

Terrence "Terry" Caffery

Född: 1949

Klubb: Ottawa Nationals

Bror till tidigare NHL-spelaren Jack Caffery som för övrigt var en skicklig basebollspelare också. ”Terry” Caffery draftades 1966 av Chicago Blackhawks. Spelade för Toronto Marlboros i OHA under tre säsongen innan han tog klivet över till Ottawa Nationals 1969. Redan säsongen efter VM fick han chansen att spela sex matcher i NHL för Chicago. I februari 1971 trejdaes han till Minnesota North Stars tillsammans med Doug Mohns mot Danny O'Shea. Det blev bara ytterligare åtta matcher i NHL, men mellan 1972 och 1976 spelade han i WHA. Inledningsvis för New England Whalers tillsammans med bland andra Christer Abris och Thommy Abrahamsson. Han avslutade karriären 1976 efter att ha spelat 21 matcher med Calgary Cowboys i WHA. Var med och vann WHA 1973 och utsågs till årets rookie i AHL säsongen innan. Är idag 72 år.

Norman "Ted" Hargreaves

Född: 1943

Klubb: Kanadas landslag

Spelade i flera lag i mindre ligor innan han hoppade på OS-programmet 1965. Innan hade han spelat för bland annat Foam Lake Flyers i FLHL, Mellville Millionaires och Estevan Bruins i SJHL. Han VM-debuterade redan 1967 och var även med vid OS 1968. Spelade fram till och med säsongen 1976/77 för bland annat Tulsa Oilers, Spokane Jets, Nelson Maple Leafs och Winnipeg Jets. Den sistnämnda klubben i WHA. Jobbade som idrottslärare i Nelson efter karrären. Han utvecklade där skolans hockeyprogram. Norman ”Ted” Hargreaves avled 2005.

William "Bill" Heindl

Född: 1946

Klubb: Kanadas landslag

Svenskbekanting som spelade för IFK Bäcken mellan 1975 och 1977 tillsammans med bland andra Ulf Sterner. Hade innan VM spelat för Winnipeg Braves i MJHL, Oshawa Generals i OHA och Clinton Comets i EHL, men det var efter VM hans karriär tog fart. Säsongen 1970/71 skrev han på ett NHL-kontrakt med Minnesota North Stars. Inför säsongen 1972/73 skrev han på för New York Rangers, men lämnade efter säsongen för spel i WHA för Cleveland Crusaders. Tiden i Bäcken kom att bli hans sista som spelare. Totalt spelade han 18 matcher i NHL. Råkade ut för en svår bilolycka som tillsammans med pappans död gjorde att han kom in i en depression och försökte ta självmord genom att hoppa från en bro i Winnipeg. Han överlevde och fick hjälp ekonomisk hjälp genom en välgörenhetsmatch i Winnipeg där bland andra Bobby Orr och Wayne Gretzky deltog. Bill Heindl avled 1992.

Caffery, Hargreaves och Heindl.

Francis "Fran" Huck

Född: 1945

Klubb: Kanadas landslag

Hade en fin och lovande karriär i Regina Pats redan innan han skrev på för Kanadas landslag 1965. Säsongen efter VM i Stockholm 1969 fick Fran Huck debutera i NHL för Montréal Canadiens. Inför säsongen 1971/72 tog han klivet över till St. Louis Blues, men testade på spel i WHA för Winnipeg redan efter två säsonger i USA. Mellan 1974 och 1976 spelade Huck för Minnesota Fighting Saints i WHA. Efter att därefter gjort en säsong som spelande tränare i Zürich återvände han till Winnipeg Jets. Där blev han kvar till och med säsongen 1977/78. Spelade totalt 94 matcher i NHL och 228 i WHA. Spelade tre VM och ett OS. Kom med i VM:s All Star team 1966 och OS All Star team 1968. Han hade chansen att spela NHL innan han kom med i det kanadensiska landslaget, men tackade nej då han ville fortsätta sina juridikstudier. Är idag 75 år.

Steve King

Född: 1948

Klubb: Ottawa Nationals

Hade innan Ottawa spelat för Toronto Marlboros i OHA. VM i Stockholm kom att bli Kings enda VM-turnering. Mellan 1970 och 1972 spelade han i CHL för Tulsa Oilers. Säsongen 1972/73 för Ottawa nationals i WHA och säsongen därpå, som blev hans sista, för Toronto Toros Är idag 73 år.

Charles "Chuck" Lefley

Född: 1950

Klubb: Kanadas landslag

Yngst i det kanadensiska landslaget som spelade VM 1969. Bror till tidigare NHL-spelaren Bryan Lefley. Spelade i MJHL för Winnipeg Rangers innan han 1967 hoppade på kanadensiska OS-programmet. Säsongen 1970/71 debuterade Lefley i NHL för Montréal Canadiens. Där blev han kvar till november 1974 då han trejdades till St. Louis Blues mot Don Awrey. Inför säsongen 1977/78 skrev han på för finska Jokerit, men butte till Düsseldorf säsongen därpå där även brodern Brian spelade. Avslutade sedan karriären med två säsonger ytterligare för St. Louis. Vann två Stanley Cup med Montréal och spelade totalt 407 NHL-matcher. Spelade endast VM 1969. Är idag 71 år.

Huck, King och Lefley.

Morris Mott

Född: 1946

Klubb: Kanadas landslag

Ytterligare en svenskbekant. Morris Mott spelade nämligen i Västra Frölunda tillsammans med sin bror Darwin säsongen 1975/76. Han vann också den interna poängligan den säsongen med 16 mål och totalt 30 poäng på 36 matcher. Han toppade även lagets utvisningsliga med sina 63 minuter. I laget spelade för övrigt ytterligare en kanadensare, Tom Mellor. Morris Mott hoppade på det kanadensiska OS-programmet 1965 och var med där till och med säsongen 1969/70. Det blev spel i två VM och ett OS för honom. Efter två säsongen på Queens University fick han chansen till NHL-spel för Callifornia Goldes Seals. Efter tre säsonger där och totalt 199 NHL-matcher skrev han sedan på för Västra Frölunda. Efter tiden i Sverige gjorde han ett fåtal matcher för Winnipeg Jets i WHA. Efter avslutad hockeykarriär tog Mott doktorsexamen och undervisade i idrottshistoria vid Brandon University. Är idag 75 år.

Kevin O'Shea

Född: 1947

Klubb: Oshawa Nationals

Vi fortsätter på svenskspåret eftersom Kevin O'Shea avslutade sin karriär 1976 efter en säsong i Timrå. Toppade den säsongen hela elitseriens utvisningsliga med sina 72 minuter. Innan VM hade han spelat och pluggat två år på St. Lawrence University. Efter VM 1969, vilket kom att bli hans enda stora turnering, gjorde han en säsong i WHL för San Diego Gulls. Därefter plockade Buffalo Sabers upp honom. 1972 tog han steget över till St. Louis Blues efter att dom hade plockat upp honom på ”waivers”. Efter att inte fått fäste i NHL testade O'Shea på spel i WHA för Minnesota Fighting Saints, men redan efter en säsong lämnade han alltså för Timrå. I St. Louis fick han för övrigt spela tillsammans med sin bror Danny O'Shea. Jobbade efter karriären som advokat. Avled 2010.

Gerry Pinder

Född: 1948

Klubb: Kanadas landslag

Var med redan vid OS 1968 då han representerade Winnipeg Nationals. Spelade under OS tillsammans med sin bror Herb Pinder. Hade innan det bland annat spelat för Saskatoon Blades. Efter VM skrev Pinder på ett NHL-kontrakt med Chicago. Efter två säsonger där flyttade han över till California Golden Seals, men redan efter en säsong till Cleveland Crusaders i WHA. Spelade där till 1976 då han bytte till San Diego Mariners. Avslutade karriären 1978 efter att ha spelat fem matcher för Edmonton Oilers då klubben fortfarande spelade i WHA. Ett Edmonton som bland annat innehöll Juha Widing. Ägde mellan 1979 och 1986 WHL-klubben Regina Pats. Spelade totalt 223 NHL-matcher och 353 WHA-matcher. Är idag 72 år.