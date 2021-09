Klas Dahlbeck är främst känd som en defensiv backklippa.

Men under årets KHL-säsong har han prickat in målskyttet än så länge.

Han sköt sitt första mål för säsongen i måndagens 4-1-vinst mot HK Sotji och i kväll blev han målskytt för andra matchen i rad.

Ställningen var 1-1 mellan CSKA Moskva och Ak Bars Kazan efter 60 minuter och det skulle då krävas förlängning för att skilja lagen åt.

Det var där som Dahlbeck klev fram då han plötsligt fick en jättestor yta att åka in och skjuta efter att CSKA åkt omkring i anfallszon under en längre tid. Den 30-årige svensken åkte då in och snärtade in pucken till 2-1 och sköt därmed segern till CSKA Moskva.

OT WINNER!!

🚨 Klas Dahlbeck OT

2-1 CSKA #KHL pic.twitter.com/SeeOKbKsZm — This is the KHL (@ThatPuckStick) September 8, 2021

Det var backens andra mål den här säsongen och han har därmed gjort två mål på endast två matcher – jämfört med fjolåret då han sköt två mål 53 matcher. Säsongen dessförinnan blev det bara ett mål på 52 matcher för Dahlbeck så han har alltså redan överträffat den noteringen den här säsongen.

Klas Dahlbeck är inne på sin fjärde raka säsong i CSKA Moskva. I våras fick han spela VM för Tre Kronor där han var assisterade kapten för laget som åkte ut redan i gruppspelet. På meritlistan har den Katrineholmsfostrade backen även 170 NHL-matcher samt en Gagarin Cup-titel med CSKA Moskva från 2019.

