Den gångna säsongen spelade Sebastian Bengtsson i Väsby men lyckades inte hålla laget kvar i Hockeyallsvenskan.

Därefter har den 26-årige forwarden gått klubblös.

Men nu har Bengtsson, som är lillebror till Björklövencentern Christopher Bengtsson, hittat en lösning inför säsongen 2021/22.

Under måndagskvällen presenterades nämligen Sebastian Bengtsson utav Dundee Stars i den brittiska ligan EIHL.

🔊 BREAKING NEWS 🔊



Sebastian Bengtsson joins the Dundee Stars for season 2021/22!!



Watch the Final Countdown show for more information on your 2021/22 Kitmart Dundee Stars#COYStars pic.twitter.com/SgAKfsTSmx