När Linköping värvade Niko Ojamäki förra året fick de in en världsmästare som var tänkt att vara en ledande spelare för lagets offensiv.

I stället blev Ojamäki en flopp då han bara sköt fem mål och 16 poäng på 48 matcher i SHL.

Efter säsongen stod det sedan klart att finländaren lämnade LHC då han i stället erbjöds ett KHL-kontrakt av Vitjaz Podolsk.

Nu när KHL-säsongen har kommit igång fick Ojamäki det att lossna redan i sin andra match i Ryssland.

Hans Vitjaz Podolsk låg under med 5-1 inför den tredje perioden mot HK Sotji. Då reducerade först landsmannen Miro Aaltonen innan den förre LHC-forwarden klev in i handlingarna.

Niko Ojamäki sköt tre raka mål inom loppet av sju minuter för ett äkta hattrick som tog matchen från 5-2 till 5-5.

Hans Vitjaz Podolsk förlorade dock ändå matchen då Janis Jaks sköt 6-5 och segern till HK Sotji i förlängningen,

What a night for Niko Ojamaki 🇫🇮!



First, second, third KHL goals IN A ROW! A natural hat trick! 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/kTIaWIwZmX