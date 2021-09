NHL:s free agent-marknad öppnade den 28 juli men Marcus Sörensen har ännu inte lyckats hitta någon lösning på andra sidan Atlanten.

Då har ryktena om att han ska återvända till Djurgården trappats upp mer och mer då Aftonbladet tidigare i veckan skrev att DIF erbjudit Sörensen ett jättekontrakt värt tolv miljoner kronor över de fyra kommande åren.

Nu verkar ryktena närma sig sanning.

Under söndagen lade Marcus Sörensen nämligen ut en bild på sig själv i DIF-tröjan i sin Instagram-story. Samtidigt spelas Eminems låt "Without Me" där Eminem sjunger: ”Guess who's back, back again”

Marcus Sörensen har spenderat de senaste fem åren i Nordamerika där han spelat 226 NHL-matcher för San Jose Sharks. I våras spelade han även VM för Tre Kronor.

Han spelade 104 SHL-matcher för Djurgården innan han stack över till NHL. Säsongerna 2014/15 och 2015/16 var han lagets bästa spelare och en av de stora artisterna i SHL då han sköt 17 mål och 32 poäng säsongen 2014/15 och 15 mål och 35 poäng säsongen därpå.

TV: Mika Zibanejad om New York Rangers satsning

Matchrapporter: Frölunda går vidare – nollade Djurgården Djurgården vann och kvitterade mot Frölunda Fördel Frölunda – efter segern på Hovet Djurgården riskerar att missa slutspelet – efter nya förlusten LHC vinnare i omstarten – tar femte raka segern