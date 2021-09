Förra veckan chockade Carolina Hurricanes hockeyvärlden genom att lägga ett offer sheet på Jesperi Kotkaniemi värt 6,1 miljoner dollar för nästa säsong.

Montreal Canadiens hade då sju dagar på sig att komma fram till ett beslut ifall de skulle matcha budet eller släppa den finske talangen till "Canes".

Under lördagsnatten kom beskedet. "Habs" väljer att inte matcha budet och släpper därmed Kotkaniemi som nu kommer att bli en Carolinaspelare.

