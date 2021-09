Lade av i våras – nu blir han OS-tränare

Ryan Miller kommer därmed göra huvudtränaren Mike Sullivan och de assisterande tränarna John Hynes, Todd Reirden och David Quinn sällskap på tränarbänken.

"Det är en stor ära att bli en del av en talangfull ledarstab och att få representera USA i OS ytterligare en gång!", skriver Miller på Twitter.

41-åringen spelade två OS-turneringar för USA (2010 och 2014) och blev i turneringen 2010 utsedd till turneringens mest värdefulle spelare när amerikanerna tog silver.

Miler avslutade sin framgångsrika karriär i våras efter att han spenderat de fyra sista säsongerna i sin NHL-karriär som andremålvakt i Anaheim Ducks. Totalt spelade burväktaren 796 NHL-matcher under de 18 säsonger han spenderade i ligan.

Med sina 391 vinster är Miller den vinstrikaste amerikanske målvakten i NHL:s historia.

Very honored to join a talented @usahockey coaching staff and represent @TeamUSA in the Olympics once again! 🇺🇸 https://t.co/6Npmb8349f