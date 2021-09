Var på väg att sluta - nu är hon en tänkt nyckelspelare

Hon har behövt gå igenom flera tuffa skador - och tog en timeout från ishockeyn för att fokusera på det mentala och hitta tillbaka till henne själv. Maja Beverin berättar om tankarna på att sluta, varför hon valde att starta om i Göteborg - och den hemska arbetsskadan hon drabbades av.

– Jag fick en mjölkvagn över hälen. Dom väger runt 100 kilo och det var en vass skena som helt enkelt skar upp en bit, säger talangen.

Maja Beverin har under många år setts som en av Sveriges mest lovande backar, men skador och dåligt självförtroende har gjort att hon inte utvecklats på det sätt hon själv hade hoppats på. Hon är uppfostrad i HV71 där hon var med som barn och hängde kring Queens som var förlagan till dagens HV71. Där spelade bland andra hennes moster Anna Norén.



Nu väntar ett nytt kapitel för Maja Beverins hockeyliv då hon bestämt sig för spel med Göteborg kommande säsong.

- Hur jag ser tillbaka på tiden i HV71? Jag togs upp i damlaget ganska tidigt. Det var väldigt utvecklande att få spela med rutinerade spelare, berättar Maja Beverin för hockeysverige.se och fortsätter:

- I slutet hamnade jag i en jobbig situation där jag helt enkelt hade svårt med det mentala. Jag drabbades av en del skador så det blev lite för mycket i slutet. Jag valde då att ta en ”time out” för att fokusera på det mentala och hitta tillbaka till mig själv.



När du säger det mentala, vad var det som spökade då?

- Mycket var det självförtroendet. Det blev mycket jobb tillsammans med en mental coach. Vi jobbade på just det här med självförtroendet och att tro på sig själv. Att våga.



Gav det ett bra resultat att jobba med en mental coach?

- Ja, det tycker jag absolut. Vi jobbade med olika övningar och han fixade det ganska bra. Idag känner jag mig mycket bättre… Det känns bra helt enkelt.

Anna Norén och Maja Beverin Ronnie Rönnkvist



"EN VASS SKENA SOM SKAR UPP EN BIT"

En av 19-åringens tuffaste skador under senaste säsongerna var då hon spräckte knäskålen, men hon råkade även ut för en arbetsskada.

- Först spräckte jag knäskålen och var borta under förrförra säsongen. Det var i början av säsongen, men när jag väl kom tillbaka och kunde börja spela hockey igen så skar jag upp en bit av hälsenan i en olycka på jobbet. Det var veckan före nästa säsong skulle dra i gång.



Vad hände då du skar upp hälsenan?

- Jag fick en mjölkvagn över hälen. Dom väger runt 100 kilo och det var en vass skena som helt enkelt skar upp en bit. Det var faktiskt inte så "nice”, säger Maja Beverin med ett lätt skratt.



Hur tror du skadorna påverkat din utveckling som spelare?

- Jag tror att det har påverkat väldigt mycket. Innan jag skadade knäet hade jag kommit in och börjat få mer matchspel. Sedan spräckte jag, som sagt var, knäskålen under en match. Det tog mycket på mitt självförtroende att vara skadad och inte kunna träna på is för att hela tiden bli bättre. Göra det jag älskade.

- Det där med hälen… Jag fick först en sådan energikick av att vara tillbaka. Sedan hände det där. Det tog också väldigt mycket på det mentala.

Maja Beverin. Foto: DANIEL ERIKSSON/Bildbyrån





HADE TANKAR PÅ ATT SLUTA

Det var också en turbulent säsongen 2019/20 då Lucas Frey lämnade tränarjobbet i HV71. I stället fick Joakim Engström kliva in som head coach.

- Jag var skadad så jag var inte så mycket runt laget då. För min del tog det inte så mycket som det gjorde på några andra i laget.



Ser du tiden i HV71 som en besvikelse eller hur känner du nu då du lämnat din moderklubb?

- Besvikelse… Klart att det är moderklubben så på så sätt har det inte varit en besvikelse. Det var mer jag själv som kände inför denna säsong att skulle jag spela så ville jag ha ett miljöombyte.

- Det var som att i Kinnarps arena har det hänt så mycket för min del. Negativa grejer med skador och så vidare. Jag behövde få en nystart.



Hade du även tankar på att helt sluta spela?

- Ja, det hade jag faktiskt. Sedan kontaktade Göteborg mig. Vi hade ett ganska bra samtal och jag kände att dom hade ett ganska stort förtroende för mig. Det kändes helt enkelt bra, vilket jag även tycker nu då jag flyttat hit.



Vad har moster Anna Norén sagt då du nu har lämnat HV71?

- (Skratt) Det var nog jobbigt då jag skulle flytta så här långt ifrån henne. Hon var lite missnöjd, men det ska nog gå bra.

"HELA LAGET PÅ EN JÄMNARE NIVÅ"



Var det flera klubbar än Göteborg som var intresserade av dig inför den här säsongen?

- Jag har nästan inte spelat hockey under två år. Jag hade lite kontakt med några Division 1-klubbar, men det var inga längre kontakter. Det var ändå Göteborg som visade mest intresse och förtroende, säger Maja Beverin som nu flyttat dom 15 milen från Jönköping till Göteborg.

- Ja, jag har flyttat till Göteborg och bor i en lägenhet med fyra andra i laget. Jag trivs bra. Dessutom jobbar jag och Johanna Kellander på samma jobb här, vilket är väldigt kul.



Hur har första tiden varit?

- Bra. Mycket träningar och ett skönt gäng. På så vis har det varit väldigt bra faktiskt. Göteborg är en väldigt trevlig stad. Lite större än vad jag var van vid hemma i Jönköping, men det känns väldigt bra.

Maja Beverin



När Maja Beverin jämför Göteborg med HV71 som lag ser hon en del skillnader.

- Senaste säsongerna då jag spelade i HV71 hade vi toppstjärnor i laget. Så är det inte riktigt i Göteborg. Jag skulle säga att här ligger hela laget på en lite jämnare nivå.

- Det blir på ett annat sätt här, men samtidigt är det väldigt kul. Vi har en väldigt bra stamning i laget och har kul tillsammans.



Du har spelat mot Göteborg som då varit ett avsågat bottenlag, vad har överraskat på dig så här långt sedan du kom till klubben?

- Jag skulle säga att det har blivit en bättre nivå på laget om jag jämför med matcherna då jag spelade med HV71 mot Göteborg. Det här är nog den säsong då Göteborg har den högsta nivån på laget jämfört med föregående åren.



Vad talar för att Göteborg ska klara sig undan negativt kval den här säsongen?

- Jag tycker, som sagt var, att det är en högre nivå på Göteborg nu än vad det har varit tidigare. Själva laginsatsen kommer göra att vi förhoppningsvis undviker en kvalplats den här säsongen. På träningarna, alla ger 100 och det är ingen som ligger och slöar. Alla vill vinna, avslutar Maja Beverin.