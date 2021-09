"Nu tar ni en kapsyl var killar - sedan biter vi ihop och går ut och lirar"

I veckans Old School Hockey möter ni fotbollsprofilen (!) Kenta Ohlsson - som också spelat i allsvenskan i såväl bandy som ishockey. Idag får ni ett utdrag ur intervjun, där Hammarbylegendaren plockar ut några av de bästa minnena från karriären.

Kenta Ohlsson är känd som Hammarbys kanske mest ikoniska idrottsprofil bredvid Lennart ”Nacka” Skoglund, Åke ”Plutten” Andersson och Ronnie Hellström. Men han var faktiskt allsvensk både i hockey och bandy också.

I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY plockar några minnen från dom karriärerna,

- Jag gjorde fem minuter mot Hälleforsnäs borta, säger Kenta Ohlsson med ett skratt och fortsätter:

- Det är faktiskt en av dom roligaste resor jag varit på. Det var Leffe Fredblad och alla dom här klassiska bandylirarna. Tränaren ringde hem till mig och sa ”Vi har fått sjukdomar, kan du åka med till Hälleforsnäs? Förmodligen kommer du inte få spela, men vi måste ha en avbytare”. Det här var trots allt allsvenskan.

- Jag åkte med i bussen. När bussen stannade halvvägs så var det sill-lunch. Killarna skulle ha sill och nubbe innan matchen. Sedan skulle tränaren snacka lite om matchen, lite taktik. Han var nervös så Leffe Fredblad reste sig upp och sa till tränaren ”Sätt dig ner du så tar jag det här”. Det var första gången jag träffade dom här och sa inte så mycket. Jag tog inte heller någon snaps.

- När det var fem minuter kvar av matchen fick vi en kille skadad. Jag hoppade in, men jag tror inte att jag rörde bollen, men man kan säga att jag spelat i allsvenskan i bandy i alla fall.

"GILLADE INTE VARANDRA ALLS"

På tal om att deltaga i flera olika sporter så hade Kenta Ohlsson under många år Hans ”Tjalle” Mild som spelande tränare i hockeyn.

- ”Tjalle” var en ”gnuggare” och en väldigt skön, mysig kille som verkligen var älskad. Jag spelade i samma kedja som honom, en kedja jag aldrig glömmer. Jag var central, mittforward. ”Tjalle” var på vänster och Ola Olsson, bröderna Olsson var ett gäng hockeykillar som var helt galna, spelade till höger.

- ”Tjalle” och Ola gillade inte varandra alls. Gick pucken till ”Tjalle” så körde han hela vägen ner i hörnan. Gick pucken till Olsson så trampade han mot sin hörna. Sedan skyfflade dom in skiten och där skulle jag stå och försöka få in pucken. Det var en riktig cirkus.

- Hammarby körde den här kedjan under halva säsongen, men sedan gick det inte längre.

Hammarby IF 1966/1967.





Ett minne som Kenta Ohlsson minns lite extra med Hans ”Tjalle” Mild minns lite extra var från ett möte borta mot Rönnskär.

- Det är en klassiker. Vi skulle kvala till allsvenskan uppe i Skellefteå mot Rönnskär. Det var nästan 30 minusgrader och dessutom skulle vi spela på en ute-rink. Efter uppvärmningen kom vi in i omklädningsrummet. Alla gnällde och frös om fötterna.

- Då tog ”Tjalle” fram en flaska whiskey ”Nu tar ni en kapsyl var killar. Sedan biter vi ihop och går ut och lirar”, skrattar Kenta Ohlsson och fortsätter:

- Vi vann matchen och gick upp. Idag känns det chockerande, men en så liten grej gjorde så mycket för laget. Vi fick upp lite värme i kroppen.



Hela intervjun kommer under söndagen på hockeysverige.se.



