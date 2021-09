NHL-backen fortfarande klubblös – kan hamna i KHL

Enligt Sport-Express har den finske backen Sami Vatanen ett KHL-erbjudande att ta ställning till inför den kommande säsongen.

According to @Artur_Khairul (@hockey_se) #leijonat D Sami Vatanen has #KHL offer. Last season he played for #NHL side @NJDevils & @DallasStars. #KHLfi #hockeytwitter