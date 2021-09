Skador på kollegorna gav Filip Gustavsson en efterlängtad NHL-chans. 23-åringen tog till vara på möjligheten – och visade att han är Senators framtidsnamn mellan stolparna.

När Filip Gustavsson åkte över till Ottawa inför fjolårssäsongen var han rädd att det skulle bli hans sista i Nordamerika. De två föregående säsongerna hade inneburit uteslutande farmarlagsspel för den tidigare JVM-målvakten, varav säsongen 2018/19 även innehöll ett par matcher i ECHL – farmarligan AHL:s farmarliga.

NHL-chanserna hade uteblivit under två raka säsonger. Räddningsprocenten i farmarlaget Belleville landade säsongen därpå på beskedliga 88,9 procent trots att laget var den norra divisionens bästa lag. Från sin plats i farmarlaget hade han fått se sju andra målvakter få speltid mellan Senators stolpar.

– Det kändes som att jag hade börjat tappa tron på mig själv.

***

I dag ser situationen helt annorlunda ut för den 23-årige Skellefteåsonen. I dagarna tecknade Gustavsson ett nytt tvåårskontrakt med Ottawa Senators värt minst en liten bit över 8,1 miljoner kronor, en summa som kan stiga till 13,5 miljoner kronor beroende på hur mycket tid han får spendera i NHL den kommande säsongen.

Snacka om scenförändring.

– Jag är jättenöjd med mitt nya kontrakt. Att jag fick skriva ett tvåårskontrakt känns väldigt bra. Ottawa har verkligen visat att de tror på mig under de senaste månaderna, säger Gustavsson.

Senators första, tydliga tecken att man ser Gustavsson som ett framtidsnamn mellan stolparna var när man i sommarens expansionsdraft valde att skydda 23-åringen som enda målvakt – ett scenario som knappast var troligt innan säsongen drog i gång.

Dubble Stanley Cup-mästaren Matt Murray, som hade kostat Senators ett andrarundeval och forwardslöftet Jonathan Gruden mindre än ett år före expansionsdraften, fanns därmed tillgänglig för Seattle Kraken. Den nya NHL-klubben valde dock att lägga beslag på Joey Daccord i stället, Gustavssons tidigare målvaktskompanjon i både Belleville och Ottawa.

– Det blev nog ett ganska svårt beslut för dem när jag spelade så bra som jag gjorde när jag väl fick chansen, resonerar Gustavsson.

– Nu blev allt jättebra när de valde att skydda mig och känslan för mig är att de nu tror på mig jättemycket. Det ger mig ett stort lugn.

Foto: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire

Valet att skydda Gustavsson i expansionsdraften tydde på att Senators såg en framtid i den kanadensiska huvudstaden för västerbottningen. Målvakten medger att de aningen segdragna förhandlingarna kring det nya kontraktet varit tuffa, men att han i slutändan är nöjd med hur allt utspelat sig.

– Jag var ändå ganska lugn, då jag kände att jag hade en väldigt bra säsong bakom mig och att det alltid skulle finnas någon klubb som skulle vilja ha mig. Då sade jag till agenten att ”jag kan sitta här hemma och vara lugn och när ni får fram det bästa kontraktet som jag kan få, då skriver jag under”. Så jag har egentligen bara suttit hemma och väntat och ärligt talat hade jag kunnat sitta två veckor till och bara vänta, men till slut damp det här kontraktsförslaget ner och då var det bara att skriva på.

Det känns som att jag skulle åka och spela någonstans i Europa nu så hade jag bränt mina broar i Nordamerika.



Filip Gustavsson om KHL-intresset

Kontraktet är utformat på det sättet att Gustavsson under det första året har ett tvåvägskontrakt innan det inför det andra året på kontraktet övergår till ett envägskontrakt.

Var det viktigt för dig att få ett envägskontrakt under det andra året?

– Det blir en jättesäkerhet för mig. Det kommer att bidra till ett lugn, tror jag. Nu behöver jag inte stressa och oroa mig för det. Nu kan jag rikta all min energi på hockeyn och inte fundera på något annat.

Enligt uppgifter till hockeysverige.se har det funnits ett KHL-intresse kring Filip Gustavsson inför den kommande säsongen. Gustavsson själv säger att han inte stängde några dörrar för spel i Europa förrän det nya avtalet med Senators var påskrivet, men menar samtidigt att en flytt tillbaka till Europa aldrig var riktigt nära.

– Det känns som att jag skulle åka och spela någonstans i Europa nu så hade jag bränt mina broar i Nordamerika. När Ottawa ändå började tro på mig så pass mycket efter mina insatser i NHL så kändes det som att det inte skulle finnas någon anledning att åka till Europa nu. Nu kan jag spela två år till i Nordamerika och se hur det går för att sedan värdera min situation då, säger Gustavsson och fortsätter:

– Däremot om Ottawa inte hade erbjudit ett bra kontrakt eller om de hade sagt att planen för mig var att spela AHL-hockey i två år till och visat att de inte trott på mig på samma sätt som de nu gör så hade jag kikat på andra ställen.

– Nu är jag dock väldigt glad över att ha två år till här i Ottawa att se framemot.

***

– Det blev ju ganska bra i slutändan.

Filip Gustavsson brister ut i ett skratt när undertecknad ber honom ge sin analys av säsongen 2020/21. ”Ganska bra” är en grov underdrift för att beskriva 23-åringens fjolårssäsong, där allt började med en minst sagt lyckad lånesejour i Södertälje under hösten.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Totalt hann Gustavsson spela 19 matcher med SSK, där han noterades för en räddningsprocent på 91,9 procent och vann elva matcher, innan avfärden till Ottawa.

– Jag ledsnade lite på sommarträningen där i september och då hittade vi Södertälje som behövde en målvakt efter att (Alexander) Sahlin blivit skadad. Det blev en perfekt uppladdning för mig att få komma dit och ändå spela så pass många matcher som jag fick innan jag stack över till Ottawa. Jag är jättenöjd och glad över min tid i Södertälje, säger Gustavsson.

– När jag väl åkte över så var det bara att få campen överstökad för att sen börja spela matcher. Jag visste att det någonstans under resans gång skulle bli skador med tanke på det tajta spelschemat och till slut så var (Marcus) Högberg, (Matt) Murray och (Joey) Daccord skadade samtidigt. Då var det helt plötsligt min chans att visa vad jag gick för.

Det kändes nästan som att jag aldrig hade stått i mål tidigare.



Filip Gustavsson om NHL-debuten.

Den 17 mars 2021 fick Filip Gustavsson göra sitt första framträdande i NHL efter att Joey Daccord tvingats kliva av matchen mot Vancouver Canucks i början av den tredje perioden på grund av skada. Från bänken kom 23-åringen in och avslutade matchen mellan stolparna, där han höll tätt, räddade åtta skott och såg till att Senators åtminstone fick med sig en poäng från matchen.



– Det var bara att ta vara på chansen, men innan jag fick första skottet och jag stod där ute på isen så var det riktigt skakigt. Det kändes nästan som att jag aldrig hade stått i mål tidigare, säger Gustavsson med ett skratt.

– Sen fick jag ett ganska bra förstaskott, jag tror att det bara var en isare som jag tog med benskyddet. Sen fick jag till en blockering och då började den här nervositeten släppa lite. Jag tog ett friläge ganska tidigt i matchen också och då släppte alla spärrar. Då var det som en vanlig match, fast mot ett lag med tröjor som man aldrig ställts mot tidigare. Det var en ganska skön känsla. Men det hade nog varit en annan historia om jag hade släppt in första skottet, då hade man väl inte lyckats rädda en badboll i framtiden…

Några dagar därpå gjorde Gustavsson sin ”riktiga” NHL-debut, då han startade hemmamötet mot Calgary Flames. Kågesonen stoppade 35 av 36 skott i Senators 2–1-seger och utsågs till matchens lirare.

En drömdebut, med andra ord.

– Det var extra speciellt att möta Calgary i första matchen från start då de hade (Jacob) Markström i kassen. Då kände jag: ”Jäklar, alltså. Nu spelar jag ändå mot en av de bästa svenska målvakterna vi har”. Att få se honom jobba på andra sidan och se hur han hanterar allting… Det var nästan overkligt.

När säsongen summerades hade Gustavsson spelat nio matcher för Ottawa och vunnit fem av dessa. Han släppte in 2,16 mål per match och registrerade en räddningsprocent på hela 93,3 procent – en notering som bara slogs av två målvakter (Jeremy Swayman och Alex Nedeljkovic) som spelade fler matcher än Gustavsson.

Foto: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire

***

Filip Gustavsson har, som brukligt, bedrivit sin försäsongsträning hemma i Skellefteå. Tillsammans med spelare som Marcus Pettersson, Adam Larsson och Rickard Rakell utgör Gustavsson en del av ett litet ”NHL-gäng” som är bosatta i Skellefteåtrakten under off season. Tillsammans tränar de både fysträning och isträning – och det har även hänt att Gustavsson fått köra ispass med Skellefteå AIK under sommaren.

Gustavsson och Skellefteå AIK har lite av en speciell historia.

Som ungdomsspelare var han en av klubbens absolut mest lovande spelare och fick till och med sitta på bänken i J20-laget redan under sina år på högstadiet. Men när det blev dags för val av hockeygymnasium valde Gustavsson att lämna Skellefteå för ärkerivalen Luleå – ett beslut som inte togs emot särskilt väl i norra Västerbotten.

– Då var det ”hard feelings” från (Krister) Holm (målvaktstränaren i Skellefteå AIK) och deras gäng, helt klart. Men det var väl förståeligt. När det sedan gick som det gick för mig och jag tog mig hela vägen så har de nog insett att det där trots allt var den bästa vägen för mig att gå där och då. Nu har det nog släppt lite och jag hoppas ändå att de är glada för min skull att jag valde att gå den vägen, säger Gustavsson.

I dag har parterna lappat ihop relationen, vilket möjliggjort att Gustavsson då och då får möjlighet att träna med SHL-klubben när de varit lite folk på träningarna.

– I dag är det inga konstigheter. Jag och Holm träffas på i gymmet ibland och jag får som sagt träna med dem ibland. Jag tror inte han hade frågat mig om jag ville träna med dem om vi inte kunde komma överens.

***

NHL har haft gott om ”one hit wonders” genom åren, spelare som stått för storartade insatser under en kort period innan de sakta tynat bort från någon slags NHL-relevans. I Ottawa finns på senare år målvaktsexempel som Andrew Hammond och Mike Condon, som visade framfötterna mellan stolparna men även säkert försvann från NHL-scenen bara några år senare.

Filip Gustavsson är fast besluten om att bevisa att fjolårets insatser i NHL inte var en slump.

– Det känns viktigt för mig. Jag vill visa att förra året inte var någon tillfällighet, att jag red på en våg av tur. Jag ska komma dit och vara en pålitlig målvakt och börja bygga min NHL-karriär på allvar nu. Det är målet, säger Gustavsson.

Den kommande säsongen konkurrerar Gustavsson främst med Matt Murray och landsmannen Anton Forsberg om speltiden. Båda konkurrenterna har envägskontrakt den kommande säsongen, vilket försvårar situationen en aning för Gustavsson då han är betydligt lättare att flytta upp och ner mellan NHL-laget och farmarlaget.

Det blir som en drog att komma ut och spela inför storpublik och spela mot de bästa spelarna.



Filip Gustavsson vill spela NHL-hockey inför storpublik.

23-åringen trivs dock med den situation han befinner sig i inför säsongen 2021/22.

– De har Murray på ett ganska dyrt kontrakt och han är uttalad förstemålvakt i laget. För mig handlar det bara om att spela nog bra var jag än spelar. Om Murray blir skadad så ska jag vara redo att spela matcher, oavsett om jag är reserv i NHL eller spelar matcher kontinuerligt i AHL.

– På sätt och vis är det nog bättre att spela matcher i AHL än att sitta på bänken och inte få spela något i NHL. Gör jag det bara nog bra så kommer jag att få spela matcher.

Känner du så, att om du inte får spela i NHL så är det bättre att du får spela matcher i AHL?

– Det är lite både och. Nog är det kul att vara uppe i NHL med allt vad det innebär, men samtidigt är det roligt att spela matcher, hålla sig i matchform, bygga upp sitt spel och få lite självförtroende. Men det är klart att jag aldrig kommer att säga nej om Ottawa säger att jag ska vara tvåa bakom Murray uppe i NHL.

Med en 82 matcher lång NHL-säsong runt hörnet så har 23-åringen förhoppningar om att den kommande säsongen få spela fler än de nio matcher han gjorde i Senatorströjan den gångna säsongen – och få uppleva fullsatta NHL-arenor från sin plats mellan stolparna.

– Jag så klart glad över alla matcher man får spela i den där ligan, men det är klart att jag vill spela ännu fler matcher, speciellt om det blir massa fans på läktaren. Det blir som en drog att komma ut och spela inför storpublik och spela mot de bästa spelarna. Det skulle vara en sjuk häftig känsla att få testa på att spela inför fulla läktare mot en massa NHL-stjärnor.

– Det är målbilden jag har nu.

TOPPBILD: Icon Sportswire (Foto), Rasmus Kågström (grafik)