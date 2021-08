Uppgifter: Har försökt trejda talangen

Under natten mellan lördag och söndag släppte Carolina Hurricanes nyheten att de har erbjudit Montrealtalangen Jesperi Kotkaniemi ett offer sheet värt 6,1 miljoner dollar nästa säsong. Något som slog ner som en bomb i hockeyvärlden.

Men den 21-årige centern kan faktiskt ha varit på väg bort från Canadiens redan innan Carolinas offer sheet.

Enligt TSN:s Darren Dreger ska nämligen Jesperi Kotkaniemi ha varit missnöjd med att ha blivit petad av Montreal i de två sista finalmatcherna mot Tampa Bay Lightning. Personer nära finländaren ska redan då ha spekulerat i att han hade spelat sin sista match i en Montrealtröja.

The @Canes have certainly spiced things up. In early July, some close to Kotkaniemi predicted he had played his last game with the Canadiens following a healthy scratch in the Stanley Cup final. Trade seemed more likely, but Carolina has taken a far more entertaining approach.