Skrällen: Schweiz till semifinal

Under årets VM i Calgary hamnade Schweiz i samma grupp som Kanada, USA, Finland och det ryska laget vilket menade att de automatiskt var klara för kvartsfinal oavsett hur det gick i gruppspelet.

Det slutade med att Schweiz förlorade alla sina fyra matcher och hade en målskillnad på 1-17.

Trots det är schweiziskorna nu klara för semifinal i VM efter att ha skrällvunnit mot det ryska laget i kvartsfinalen.

När lagen möttes i gruppen vann det ryska laget med 3-1 och till en början såg det ut att bli samma visa även i kvarten. Ryskorna tog nämligen ledningen med 2-0 inom de första tio minuterna av matchen och såg ut att ha kommandot.

Det var sedan mållöst länge innan Schweiz fick vittring i den tredje perioden. Den tidigare Brynässpelaren Evelina Raselli reducerade då till 2-1 och schweiziskorna fick upp hoppet igen.

Med endast två minuter kvar att spela kom också kvitteringen då Leksandsforwarden Phoebe Stänz höll sig framme och satte 2-2-målet.



Matchen gick därmed till förlängning och där tog det bara fem minuter innan vi fått ett avgörande. Den 18-årige forwarden Laura Zimmermann, som gör sitt första mästerskap, klev då fram och sköt segern till Schweiz, 3-2 efter sudden death.

