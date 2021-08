Vann dubbla guld i Sverige – så gick det sen för Sovjets stjärnor

"Det var väldigt intressant att se hatet – de tittade inte ens åt varandra mellan matcherna"

VM 1969 och 1970 blev två väldigt speciella turneringar. Turneringen 1969 skulle ha spelats i Tjeckien, men flyttades till Stockholm och klassiska Johanneshovs Isstadion efter Prag-våren 1968. Turneringen 1970 skulle spelats i Kanada, men värdnationen drog sig ur turneringen i protest mot att man inte fick ha med nio professionella spelare. Kanada kom tillbaka först inför VM i Wien 1977.

I stället spelades även turneringen 1970 i Stockholm.

Tre Kronor vann silver båda åren och Sovjet guld, men det man idag mest minns från turneringarna är stämningen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien.

– Jag minns de här dagarna i Prag mycket väl. Vi hade inlett försäsongsträningen den sommaren då det rapporterades om skottlossning på gatorna i Prag. Det var hemska dagar och jag såg både döda och svårt skadade människor på gatorna, en fruktansvärd tid, berättar Vaclav Nedomansky, som var Tjeckoslovakiens stora stjärna vid den här tiden, för hockeysverige.se.

– Matcherna mot Sovjet både 1969 och 1970 i VM var väldigt speciella. Speciellt då matcherna 1969 då vi vann båda mötena. Det var ju alltid ett nöje att slå Sovjet men just då var det en alldeles extra skön känsla, även om det alltid var tuffa matcher mellan oss. Svenska fansen var ju helt otroliga mot det tjeckiska landslaget och de skrek verkligen på oss i de här matcherna. Alla ville se oss vinna efter det som hade hänt i Prag.

– Det var verkligen ”hard feelings” vid det här tillfället och invasionen hade gett oss en alldeles speciell motivation till det och för att slå Sovjet

Vaclav Nedomansky.

Tord Lundström:

– Det minnet som bitit sig fast starkast är när vi råkade få VM till Stockholm två år i rad, 1969 och 1970. Det var väldigt nära att vi vann guld då och ena året slog vi ryssarna med 4-2, men som vanlig var det väl någon match mot Finland som gjorde att vi inte vann guld.

– Sovjet hade invaderat Tjeckoslovakien 1968 och det var väldigt intressant att se hatet som fanns mellan de två lagen. De tittade inte ens åt varandra mellan matcherna.

Bert-Ola Nordlander:

– VM i Stockholm har alltid varit speciellt och då framför allt på Hovet som verkligen är en hockeyarena. Självklart upplevde jag hur tjeckerna och ryssarna verkligen hatade varandra. Jag kan ju säga idag att efter VM 1969 fanns det folk som gick ur AIK för att jag och ”Honken” inte såg till att tjeckerna fick vinna. Telefon ringde så mycket om det här så jag och ”Honken” började med hemligt nummer.

Kjell-Rune Milton:

– Det vibrerade i korridorerna på Hovet och var ett sådant hat. Jag minns första matchen mellan Sovjet och Tjeckoslovakien då (Josef) Golonka spottade ryska kaptenen rätt i ”nian”. Så började det och jag tyckte att det nästan var otäckt.

– Jan Suchý, backen i Tjeckoslovakien, täckte ett skott på uppvärmningen och knäckte tre fingrar. Han bedövade fingrarna, spelade och var bäst på plan. En normal människa hade inte ens fått på sig en handske. Det visar hur mycket de här matcherna betydde för tjeckerna.

Påverkades ni i svenska laget något av det som hände i korridorerna?

– Nej, det var i så fall innan. Vi skulle spela en träningsturnering i Prag. När vi kom till flygplatsen fick vi vända hem eftersom som ryssarna hade trängt sig in där.

– Vi kände absolut för Tjeckoslovakien, men det som inte blev bra var att vi slog tjeckerna i bägge matcher medan vi förlorade mot Sovjet. Indirekt hjälpte vi då ryssarna att vinna det där guldet.

– Vi hade också en mycket bra relation till spelarna i Tjeckoslovakien. Ryssarna fick inte ens prata med oss.



Det fanns också många uppsidor kring VM69. Bland annat den stämning som var på läktarplats, även om det förekom politiska demonstrationer där. Tjeckerna på ståplats, som av någon anledning placerats intill ryssarna, ropade "Dubcek, Dubcek, Dubcek" och vecklade ut ett stort vitt skynke med blodröda ryska bokstäver: ”I DAG KAN INTE ERA STRIDSVAGNAR RÄDDA ER” .

Publiken från Sovjet skanderade "shaybu, shaybu".

– Alla matcher var slutsålda. Det här med Sovjetunionenens inmarsch i Prag gjorde allt ännu intressantare. Matcherna mellan Sovjet och Tjeckoslovakien var för många hetare än vad våra egna matcher var. Som jag sa, det vibrerade.

– Att åka in på Hovet när vi själva spelade… Då hade jag ståpäls, skrattar Milton.

Men vad hände med spelarna från Sovjet efter VM-gulden i Stockholm 1969 och 1970? Hockeysverige.se har gått igenom världens mest meriterade landslag genom alla tider för att se hur det gått för samtliga spelarna från Sovjet under guldåren 1969 och 1970.

MÅLVAKTER

Viktor Putjkov

Född: 1944

VM: 1969

Klubb: Avtomobilist Sverdlovsk

Spelade enbart vid VM 1969. Där vaktade han målet i tre matcher. Fortsatte spela i Avtomobilst fram till säsongen 1976/77 då han avslutade karriären som spelare. Var sedan assisterande coach i klubben under fyra säsonger. Är idag 77 år.

Viktor Zinger

Född: 1941

VM: 1969

Klubb: Spartak Moskva

VM 1969 blev Zingers sista stora turnering, Innan hade han bland annat spelat tre VM och ett OS. Var lagets förstamålvakt under turneringen i Stockholm och stod i tio av lagets matcher. Spelade som junior i CSKA, men gick sedan via Kuibyshev till Spartak Moskva där han kom att spela fram till och med säsongen 1976/77. Har till och från jobbat som coach på olika nivåer i Spartak Moskva. Har vunnit fyra VM-guld och ett OS-guld. Viktor Zinger avled 2013

Viktor Konovalenko

Född: 1938

VM: 1970

Klubb: Torpedo Gorkij

Med sina 173 centimeter var han en centimeter längre än Viktor Zinger, men hela fem mer än Viktor Putjkov. Vid den här tiden ansåg Sovjets coacher att det var viktigt med små och snabba målvakter. Konovalenko spelade under hela sin karriär för Torpedo. Han var md om att vinna två OS-guld och sju VM-guld. Han utsågs till Sovjets bästa spelare 1970. Efter karriären som spelare jobbade han ett par säsonger som assisterande tränare för Torpedo. Viktor Konovalenko avled 1996.

Putjkov, Zinger och Konovalenko.

Vladislav Tretjak

Född: 1952

VM: 1970

Klubb: CSKA Moskva

Fick sitt genombrott vid VM 1970 då han som 18-åring petade självaste Viktor Konovalenko. Ledde sovjetisk hockey in i en ny era för målvakter. Var mer komplett och inte lika fladdrig och explosiv som sina föregångare. Anses som många av sovjetisk hockeys bästa målvakt genom alla tider. Tillhörde CSKA fram till det han avslutade karriären 1984. Jobbade mellan 1990 och 2004 som målvaktscoach för Chicago. Har efter det jobbat inom ryska ligan och Rysslands Ishockeyförbund. Tretiak har vunnit tre OS-guld, tio VM-guld och ett Canada Cup. Årets spelare i Sovjet 1974, 1975, 1976, 1981 och 1983 VM:s bästa målvakt 1979 och 1983. Canada Cups mest värdefulla spelare 1981. Han gjorde sin sista landskamp i Karlstad 1984 då Sovjet mötte Tjeckoslovakien. Är idag 69 år.

Tretjak anno 1970.

BACKAR

Vitalij Davydov

Född: 1939

VM: 1969 och 1970

Klubb: Dynamo Moskva

En av sovjetisk hockey stora backar under 1960 och början av 1970-talet. Var Dynamo Moskvas kapten från 1966 till det att han avslutade karriären 1973. Från 1973 har Davydov jobbat som coach, Manager och Vice president i klubben. Han har även under kortare perioder coachat tyska Trier och ungerska Újpetsi Dózsa. Säsongen 1981/82 var han dessutom ungersk förbundskapten. Vitalij Davydov vann tre OS-guld och nio VM-guld. Utsågs till VM:s bästa back 1967. Är idag 82 år.

Viktor Kuzkin

Född: 1940

VM: 1969

Klubb: CSKA Moskva

Gått den långa vägen i CSKA militärhockeyskola. VM-debuterade redan 1963 och gjorde sin sista stora turnering vid VM 1972. Under både OS och VM 1972 var han Sovjets lagkapten. Spelade till och med 176. Därefter jobbade han som assisterande coach i CSKA mellan 1976 och 1999. Säsongen 1988/89 gjorde han en avstickare till Japan där han jobbade som headcoach för East Hokkaido Cranes. Vann tre VM-guld och tre OS-guld. Viktor Kuzkin avled 2008 då han drabbats av en hjärtattack då han var ute och dök i Sotji.

Vladimir Lutjenko

Född: 1949

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Slog igenom som lite av ett underbarn som 20-åring vid VM 1969. Var sällan den som fick de stora rubrikerna, men var till det att han slutade i landslaget 1979 en av landslagets och CSKA:s mest pålitliga backar. Avslutade karriären som spelare 1981. Har sedan 2004 jobbat i New York rangers organisation som scout. Lutjenko vann två OS-guld och åtta VM-guld. Är idag 72 år.

Davydov, Kuzkin och Lutjenko.

Jevgenij Paladjev

Född: 1948

VM: 1969 och 1970

Klubb: Spartak Moskva

Efter att ha lämnad Torpedo Ust-Kamenogorsk 1968 för spel i Spartak Moskva tog han även en plats i landslaget. Förutom VM 1969 och 1970 spelade Paladjev ytterligare ett VM, 1973. Tog steg ner i ryska andraligan och spel med SKA MVO Lipetsk 1975 där han kom att avsluta sin karriär. Vann tre VM-guld. Jevgenij Paladjev avled 2010 efter en hjärtattack.

Aleksandr Ragulin

Född: 1941

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

En av sovjetisk hockeys tuffaste backar genom alla tider. Han kunde använda sina 185 centimeter och 100 kilo på ett effektivt sätt, vilket många svenska spelare fått uppleva. Han fick sitt genombrott som spelare i Chimik, men flyttade sedan över till CSKA Moskva 1962. Där blev han kvar till 1973 då han avslutade karriären. Gjorde sedan några säsonger som coach för SKA Novosibirsk. Vann tre OS-guld och nio VM-guld. Utsågs till VM:s bästa back 1966. Har faktiskt suttit på frimärken i Sovjet. Ett kanske eftertraktat samlarobjekt. Aleksandr Ragulin avled 2004.

Igor Romisjevskij

Född: 1940

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Liksom Lutjenko ofta lite i skymundan, men väldigt pålitlig under hans landslagstid mellan 1968 och 1972. Tillhörde CSKA Moskva under hela sin tid som elitspelare. Coachade Sovjets juniorlandslag efter karriären, men SKA Leningrad och SKA Novosibirsk. Vann två OS-guld och tre VM-guld. Igor Romisjevskij avled 2013.

Paladjev, Ragulin och Romisjevskij.

Valerij Nikitin

Född: 1939

VM: 1970

Klubb: Chimik Voskresensk

Nikitin VM-debuterade redan 1967, men gjorde bara en turnering ytterligare, vilket var 1970 i Johanneshovs islada. Han spelade i Chimik från 1957 till 1975 då han avslutade karriären. Han gjorde dessutom en sväng i österrikiska WAT Stadlau mellan 1971 och 1973. Har efter karriären, mellan 1975 och 1998, coachat Salavat Julajev Ufa, Molot Perm och Chimik Voskresensk. Vann två VM-guld. Valerij Nikitin avled 2002.

Valerij Vasiljev

Född: 1949

VM: 1970

Klubb: Dynamo Moskva

Inledde karriären i Torpedo Nizhny Novogord, men tog steget över till Dynamo Moskva 1967. Där spelade han kvar till och med 1984. En av sovjetisk hockeys största och mest värdefulla spelare genom alla tider. Var landslagets kapten mellan 1980 och 1982. Jobbade ett par säsonger inom Spartak Moskvas och Vitjaz Podolsk organisation efter karriären. Vann två OS-guld, ett Canada Cup och åtta VM-guld. Utsågs till VM:s bästa back 1973, 1977 och 1979. Valerij Vasiljev avled 2012.

Nikitin och Vasiljev.

FORWARDS

Anatolij Firsov

Född: 1941

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Sågs ofta med ett leende på läpparna och en mycket populär person vid sidan av isen. Spelade faktiskt först bandy, men sadlade om till ishockey då han var runt 15 år. Inledde hockeyspelandet i Spartak Moskva, men flyttade över till CSKA Moskva 1962. Spelade kvar i arméklubben till 1974 då han avslutade karriären. Jobbade efter karriären som coach i bland annat CSKA Moskva och Legia Warszawa. Vann tre OS-guld och sex VM-guld. VM:s bästa forward 1967, 1968 och 1971. VM:s mest värdefulla spelare 1967. OS bästa forwards 1968. Årets spelare i Sovjet 1968, 1969 och 1971. Anatolij Firsov avled år 2000.

Valerij Charlamov

Född: 1948

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Enligt många sovjetisk/rysk hockeys bästa spelare genom alla tider. Fostrades i CSKA Moskva, vilket var hans klubb till 1981 då han och hans fru Irina avled efter en trafikolycka. Deras bil, som körde av Irina, frontalkrockade med en lastbil. Bara dagarna innan hade Kharlamov fått beskedet av Viktor Tichonov att han inte var uttagen till Canada Cup-spel. Vann två OS-guld och åtta VM-guld. Årets spelare i Sovjet 1972 och 1973. Deras son Aleksandr Charlamov kom att spela i CSKA i mitten av 1990-talet. Valerij Charlamov avled den 27 augusti 1981 - nästan på dagen för 40 år sedan.

Aleksandr Maltsev

Född: 1949

VM: 1969 och 1970

Klubb: Dynamo Moskva

”Sacha” kallad. Plockades av Dynamo Moskva från Olimpija Kirovo-Tjepetsk 1967. Blev kvar i Moskva till 1984. Även Aleksandr Maltsev tillhör de riktigt stora spelarna i sovjetisk hockey. Det sägs ävan att han var Aleksandr Ovetjkins förebild och idol under uppväxten. Jobbade mellan 2010 och 2013 inom Dynamo Moskvas organisation. Fick sitt genombrott vid just turneringarna i Stockholm 1969 och 1970. Vann två OS-guld, ett Canada Cup och nio VM-guld. VM:s bästa forward 1970, 1972 och 1981. Årets spelare i Sovjet 1972. Är idag 72 år.

Firsov, Charlamov och Maltsev.

Boris Michajlov

Född: 1944

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Inledde karriären i Saratov, men gick via Lokomotiv Moskva till CSKA Moskva 1967. Fick liksom flera andra unga sovjetiska spelare sitt genombrott vid VM 1969 i Stockholm, vilket också kom att bli Michajlovs första VM-turnering. Sin sista stora turnering var OS i Lake Placid 1980. Mellan 1972 och 1980 var han landslagets kapten, vilket visar på vilket stor ledare han var både på och vid sidan av isen. Efter karriären har Michajlov coachat SKA Leningrad, CSKA Moskva, Rapperswil-Jona, SKA St Petersburg, Metallurg Novokuznetsk och framför allt det ryska landslaget. Idag är han Senior Advisor i CSKA Moskva. Vann två OS-guld och åtta VM. Utsågs till VM:s bästa forward 1973. Årets sovjetiska spelare 1978 och 1979. Är idag 77 år.

Jevgenij Misjakov

Född: 1941

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Började i Moskvaklubben Lokomotiv, men gick via en säsong i SKA Kanlin till CSKA Moskva 1963. En klubb han blev kvar i till 1974 då han avslutade karriären som spelare. Hade debuterat i större sammanhang säsongen innan VM 1969 då han blev uttagen till att spela OS 1968 i Grenoble. Han kom även att vara med i olympiska spelet 1972 i Sapporo. Var efter tiden som spelare tränare under flera säsonger i ryska klubbar lägre ner i seriesystemet. Han var även en duktig fotbollsspelare där han representerade Sputnik Kaluga. Vann två OS-guld och tre VM-guld. Jevgenij Misjakov avled 2007.

Vladimir Petrov

Född: 1947

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Den tredje länken i en av världens bästa kedjor genom alla tider i hockeyvärlden tillsammans med Valerij Charlamov och Boris Michajlov. Född i Krasnogorsk. Gick via Krylja Sovjetov till CSKA Moskva 1967. Även han VM-debutant 1969 i Stockholm. Gjorde sin sista VM-turnering 1981. Även den spelades som bekant i Sverige, men på Scandinavium i Göteborg. En arena som hans barnbarn Maxim för övrigt idag har som hemmaarena. Eller rättare sagt så spelar han i Frölundas juniorverksamhet. Vladimir Petrov avslutade karriären med två säsonger i SKA Leningrad mellan 1981 och 1983. Har efter karriären jobbat inom SKA Leningrad, SKA MVO Kallin och CSKA Moskva. Vann två OS-guld och nio VM-guld. Vladimir Petrov avled 2017.

Michajlov, Misjakov och Petrov.

Vjatjeslav Starsjinov

Född: 1940

VM: 1969 och 1970

Klubb: Spartak Moskva

En liten gigant i sovjetisk ishockey. 173 cm lång och med 83 stenhårda kilon ledde han det ryska landslaget mellan 1960 och 1971. Var lagets landslagets kapten under båda stockholmsturneringarna. Spelade i Spartak Moskva mellan 1957 och 1975. Gjorde därefter tre säsonger i japanska Oji Seishi innan han säsongen 1978/79 avslutade karriären med en säsong som 39-åring i Spartak Moskva. Har efter karriären jobbat som både coach och president i Spartak Moskva. Vann två OS-guld och sju VM-guld. Utsedd till VM:s bästa forward 1965. Är idag 81 år.

Vladimir Vikulov

Född: 1946

VM: 1969 och 1970

Klubb: CSKA Moskva

Slog igenom i mitten av 1960-talet både i CSKA Moskva och Sovjets landslag. Tillhörde Moskvaklubben fram till och med säsongen 1978/79 som han avslutade med några matcher i SKA Leningrad. Fick heller aldrig de riktigt stora rubrikerna, men syntes alltid långt fram i landslagets skytteliga. Vann två OS-guld och fem VM-guld. Vladimir Vikulov avled 2013.

Aleksandr Jakusjev

Född: 1947

VM: 1969 och 1970

Klubb: Spartak Moskva

Stor och kraftfull anfallare som liksom Vladimir Vikulov alltid var med i toppen av de olika skytteligorna. Spelade från 1963 fram till 1980 för Spartak Moskva. Avslutade sedan karriären med tre säsonger för österrikiska Kapfenberger. Hade en lång karriär som coach. Bland annat tränade Jakusjev Spartak Moskva, Kapfenberger, Zell am See, Ambri-Piotta och Vitjaz Tjechov, men framför allt var han rysk förbundskapten under tre säsonger. Vann två OS-guld och sju VM-guld. Utsedd till VM:s bästa forward 1975. Är idag 74 år.

Starsjinov, Jakusjev och Vikulov.

Vladimir Jurzinov

Född: 1940

VM: 1969

Klubb: Dynamo Moskva

Mer känd som tränare och förbundskapten för Sovjets och Rysslands landslag. Som coach representerade han dessutom KooVee, Dynamo Moskva, Dinamo Riga, TPS, lettiska landslaget, Kloten och Lokomotiv Jaroslavl. Mellan 2007 och 2009 var han dessutom rådgivare åt AIK. Som spelare representerade Yurzinov Dynamo Moskva mellan 1957 och 1972 innan han hoppade på jobbet som spelande tränare för finska KooVee. Spelade totalt tre VM. Vann två VM-guld. Är idag 81 år.

Jevgenij Zimin

Född: 1947

VM: 1969

Klubb: Spartak Moskva

Gjorde egentligen bara en turnering som ordinarie, vilket var 1969. Han deltog även vid OS 1968, och 1972 samt VM 1971, men spelade bara ett fåtal matcher. Lämnade Lokomotiv Moskva 1965 för sepl med Spartak Moskva. Där blev han kvar till och med säsongen 1973/74. Därefter följde två säsonger i andraligan för SKA MVO Liptsk innan han avslutade karriären som spelare med en säsong i Krylja Sovetov. Var mellan 1992 och 2012 scout för Philadelphia Flyers. Vann två OS-guld och två VM-guld. Jevgenij Zimin avled 2018.

Viktor Polupanov

Född: 1946

VM: 1970

Klubb: CSKA Moskva

Fick sitt genombrott i CSKA-tröjan och gjorde VM-debut 1966. Spelade i CSKA till 1971. Spelade senare även i Krylija Sovetov och SKA MVO Kalinin. Vann ett OS-guld och tre VM-guld. Är idag 75 år.

Jurzinov, Zimin och Polupanov.

Vladimir Sjadrin

Född: 1948

VM: 1970

Klubb: Spartak Moskva

En av Spartak Moskvas största spelare genom alla tider. Debuterade i klubben 1964 och gjorde sin sista säsong där 1979. Avslutade sedan karriären med spel i japanska Oji Seishi. Jobbade efter karriären under flera säsonger i Spartak Moskvas organisation. En av sovjetisk hockey mest pålitliga spelare under 1970-talet. Gjorde sällan en dålig match och syntes ofta i toppen av skytteligorna. Vann två OS-guld och fem VM-guld. Den 26:e augusti kom beskedet att Vladimir Sjadrin hade gått ur tiden.