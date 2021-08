Tränar med Björklöven - nu visar även MoDo intresse för backen

Umeåsonen Jesper Lindgren tränar just nu med Björklöven, och klubbens sportchef Per Kenttä har varit tydlig med att de gärna får in backen i laget.

– Han rehabiliterar fortfarande från en skada han ådrog sig i fjol, därför kan han inte gå för fullt ännu. Men vi har aviserat vårt intresse för honom, det är ingen hemlighet, har Kenttä sagt till VK.

Men även Modo, där Lindgren spelade 2013 till 2017 samt under förra säsongen, ser gärna 24-åringen i laget kommande säsong. Sportchefen Henrik Gradin säger till Örnsköldsviks Allehanda att Lindgren är ett namn man gärna får in, oavsett om den nu skadade Tobias Viklund kan återvända till spel eller inte. Lindgren själv utesluter inte heller en återkomst till Ö-vik.

Jesper Lindgren spelade 25 matcher för MoDo förra säsongen, som utlånad från Toronto och Pittsburgh, och gjorde då 1+17 på 25 matcher i HockeyAllsvenskan. Med det var han lagets poängbästa back, trots att han bara spelade halva säsongen.

