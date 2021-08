Ännu en svensk skriver på för Seattle Kraken

Calle Järnkrok samt Adam Larsson valdes av Seattle Kraken i expansionsdraften.

Därefter har även Alexander Wennberg och Marcus Johansson sajnat för det nya NHL-laget.

Nu står det klart att kvartetten får sällskap av en femte svensk i nordvästra USA. Under onsdagskvällen skrev Seattle nämligen kontrakt med backen Gustav Olofsson.

– Gustav är en smart tvåvägsback. Vi tror att hans storlek och vilja att spela fysiskt matchar vår spelstil. Vi är glada att han ansluter till vår blålinje, säger Krakens general manager Ron Francis.



Avtalet är endast skrivet över den kommande säsongen och är värt 750 000 dollar. Det är ett tvåvägskontrakt vilket innebär att Olofsson kommer att tjäna betydligt mindre vid AHL-spel.

Welcome to Seatown! 🦑



The #SeaKraken have signed defenseman Gustav Olofsson to a one-year, two-way contract (750k AAV) → https://t.co/Nb4dsoHkc8 pic.twitter.com/CaoTmruUhp