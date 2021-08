Förre NHL-spelaren död – blev 31 år gammal

Hockeyvärlden har sorg.

Under måndagskvällen kom nämligen nyheten att den förre NHL-spelarenJimmy Hayes har dött – endast 31 år gammal. Detta enligt John Buccigross på ESPN, som har koll på hockeyn i Boston-området.

Former NHL player Jimmy Hayes has died. 31 years old. I just chatted with him last week at a golf course. He leaves behind wife Kristen & two young boys, 2 and 3 months. Also brother Kevin, three sisters and a Mom and Dad. Devastating news for family and Boston hockey community. pic.twitter.com/fgtwyYQ4IO