”Oavsett om man spelar tre eller sjutton minuter är man en viktig pusselbit”

Nye HV71-tränaren Tommy Samuelsson i en lång intervju om konkurrensen i laget, utmaningen i HockeyAllsvenskan och hur de ska hantera pressen samt favoritskapet.

HV71 spelar inte i Elitserien/SHL för första gången på 36 år.

Då har de värvat ihop ett drömlag som är storfavoriter i HockeyAllsvenskan den kommande säsongen.

Mannen som ska se till att HV71 är tillbaka i SHL nästa år heter Tommy Samuelsson.

– Vi måste ha motivation, energi och inspiration för att se glädjen i att åka till Kristianstad eller Ljungby en fredagskväll, för det är något nytt för HV71, säger den 61-årige tränaren till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den 18 april 2021 är en svart dag i HV71:s 50-åriga hockeyhistoria. Laget förlorade den femte kvalmatchen mot Brynäs och åkte därmed ut ur SHL 36 år efter att man hade gått upp i Elitserien 1985.

Den 30 april 2021 föll den första pusselbiten på plats i klubbens arbete att ta sig tillbaka till finrummet i SHL då HV71 bekräftade anställningen av Tommy Samuelsson som klubbens nya huvudtränare.

Därefter har klubben värvat ihop ett komplett lag och de har börjat lägga ner jobbet inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan.

Tommy Samuelsson kom till Jönköping i våras och efter ett semesteruppehåll är han tillbaka i sin nya stad sedan några veckor tillbaka.

– Allting har varit bra här i början. Man märker att det är ett stort engagemang här i staden och att det är en ruggig uppslutning kring klubben. Det har varit folk som kommit fram till mig om jag har varit på Sibylla eller varit inne och handlat på Willys och hälsat mig välkommen och visat sitt stöd för klubben och för vad vi gör. Sedan har vi märkt att medlemstrycket har stigit mycket och det är riktigt glädjande. Sedan får vi hoppas att vi får spela inför mer och mer publik under säsongen, säger Samuelsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är först nu som man märker hur mycket man har saknat publiken. När vi var i Västerås på första träningsmatchen så var det 800 personer där men det var som världens ’happening’. Man förstår hur mycket bättre de gör sporten.

Den 61-årige coachen har också fått en bra start på sitt nya jobb.

– Jag hade förmånen att få vara på plats ganska tidigt, i början av maj. Det var ju lite sorgearbete och saker att ta tag i under början men sedan har vi haft förmånen att ha ett färdigt lag och nästan alla på plats redan innan vi gick på semester, det är bara (Tyler) Vesel och (Chad) Billins som anslutit nu. Det känns som att det har gjort att det har blivit lugnare nu.

– Det har varit mycket nytt folk att lära känna. Spelarmässigt så det flera spelare som jag inte sett live, och de har inte sett mig agera live. Det har varit en nyfikenhet och glädje här nu i början.

Han har tidigare beskrivit att han ser de flesta av HV-spelarna som ett "blankt papper" med tanke på att han inte sett dem spela tidigare.

Vad är ditt intryck av spelarna nu när du sett dem både på isträning samt på träningsmatch?

– Det är bra intryck givetvis. Det är olika kvalitéer på spelarna, vilket gör att det blir en bra dynamik i gruppen om man lyckas hålla det. Det har varit intressant att se alla, men det går fort där ute så man har inte hunnit skaffa sig någon komplett bild av det hela än. Alla är engagerade och försöker göra bättre saker varje dag, både individuellt och som lag. Det har bara varit glädje hittills.

***

Det var oklart vilket typ av lag som HV71 skulle kunna ställa på benen när silly season började i våras.

Sedan trillade några spännande värvningar från de kommande allsvenska konkurrenterna (Måns Lindbäck, Marcus Karlström, Tyler Vesel).

Sedan värvade de 'hem' ett antal mångsidiga backar (Nichlas Torp, Daniel Norbe, Alexander Ytterell).

Sedan kom flera viktiga kontraktsförlängningar (Simon Önerud, Jonas Gunnarsson, Fredrik Forsberg m.m.).

Sedan kom de högprofila värvningarna som inte borde vara möjliga av en allsvensk klubb (Bröderna Davidsson, Chad Billins, David Ullström)

Det är en grupp som består av spelare med allsvensk rutin, revanschsugna spelare som var med i laget som åkte ut samt hemvändare som brinner för HV71.

En väldigt spännande grupp som Tommy Samuelsson, tillsammans med sin assisterande coach Fredrik Stillman, nu ska basera över.

– Det är både yngre, äldre spelare och även killar som spelat på olika nivåer. Det som vi har tyckt har varit viktigast i rekryteringsprocessen är karaktärsmässigt, vad de är för människor och varför de vill vara i HV71.

– Det här är någonting som är större än deras eget varumärke så att säga. Alla måste göra allt för att HV ska hamna på rätt karta igen. Då innebär det att det behöver vara speciella personligheter, med rätt karaktärer.

– Det är skickliga spelare givetvis, men de har olika kvalitéer de också. Framför allt har de ett stort engagemang att vilja bli bättre, allt från bröderna Davidsson till kapten Önerud. Något som också är viktigt, speciellt med tanke på situationen vi hamnat i, är att vi har erfarenheten och mixen i laget.

– Vi har (Jesper) Kokkonen och Forsberg i laget som har gjort bra säsonger i Allsvensken men också Önerud med flera som inte har varit nere här tidigare. Just att kunna dela med sig av sin erfarenhet tror jag blir viktigt och det är något som jag tycker har märkts här i början, speciellt i träningsmatchen mot Västerås.

– Jag tror att det var en jätteviktig erfarenhet, bland annat för mig också. Att se hur det kan vara när man kommer till Västerås en fredagskväll, det är något som är viktigt när inför att vi ska åka dit i oktober eller december.

”Alla ska förstå att oavsett om man spelar tre eller 17 minuter per match så är man en viktig pusselbit i det här”



Tommy Samuelsson om konkurrensen i HV71.

HV71 har fått ett starkt lag på pappret men det innebär också att det blir tufft på andra håll. För tillfället har de åtta backar och 14 forwards på kontrakt vilket innebär att två spelare kommer att få sitta på läktaren.

Hur ser du på konkurrensen i laget? Alla kommer ju inte kunna spela lika mycket.

– Nä, så är det givetvis. Rollfördelningen är något som jag var inne på tidigt här. Vi som ledare, men också killarna inom gruppen, behöver ha en tydlighet i vad som krävs av varje individ. Alla ska förstå att oavsett om man spelar tre eller 17 minuter per match så är man en viktig pusselbit i det här.

– Det är något som vi hade förmånen att jobba med redan i maj/juni på gruppdynamik-möten. Det spelar ingen roll vad vi har för skills och kvalitéer på individuell nivå om vi inte lyckas få ihop enheterna på ett bra sätt.

Det finns ingen risk för att en del spelare kommer bli missnöjda med sin istid under säsongen då?

– Nja, det är klart att man hoppas ju att alla spelarna vill ha mer. Samtidigt måste man acceptera det som man blir tilldelad just för den dagen. Sedan kommer det självklart att hända saker och ting under resans gång.

– Det kan vara allting från att du inte får spela powerplay till att du måste vara beredd att spela powerplay om två spelare är borta. Det gäller för spelarna att vara på tå, speciellt de som söker lite mer. Vi måste ha ett tydligt budskap. Erfarenhetsmässigt om man ska gå upp i SHL, vinna SM-guld eller VM-guld så är det så. Man vinner inget på egen hand, utan man vinner som enhet.

***

Tommy Samuelsson lämnade Skellefteå förra året och flyttade då ner till Schweiz för att vara assisterande tränare till Rikard Grönborg i ZSC Lions.

När det uppdraget började lida mot sitt slut så kopplades Samuelsson ihop med en flytt tillbaka till Sverige då lag som HV71 och Djurgården sades vara intresserade. HV var ju då fortfarande ett SHL-lag.

61-åringen hade på så sett redan en fot inne i Jönköping men det var först efter att klubben åkte ut ur SHL som han kände att han verkligen ville hoppa på uppdraget.

– Det blev ännu mer tydligt för mig att om jag skulle få chansen att ta över HV71 så skulle jag göra det nu direkt. Jag blev ännu mer motiverad. När man sitter i en sådan situation så tas det kontakter men det kommer aldrig något officiellt på bordet så tidigt.

– Här gick det jättefort. Jag tror att HV åkte ur på en söndag och vi hade fått en kontakt redan på tisdagen. Jag var tydlig gentemot organisationen att om det ska bli något måste vi skicka en signal direkt genom att ha en tränare på plats så fort som möjligt. Jag måste ge en stor eloge till organisationen speciellt Johan (Hult, sportchef) och Agne (Bengtsson, dåvarande klubbdirektör) som agerade väldigt snabbt. På bara tre, fyra dagar så var det klart.

– Det är så att jag är ännu mer motiverad till att försöka vara en del av det här pusslet och att ta tillbaka HV till dit man ska vara.

”Vi vet inte vad vi ska förvänta oss när vi åker till Kristianstad eller Karlskoga. Det måste man se som en ”wow-grej”. Att ha den känslan och se det som en inspiration”



Tommy Samuelsson om HV:s nya utmaning i HockeyAllsvenskan.

Är det utmaningen att ta tillbaka HV71 till SHL som lockar då?

– Inte bara den utmaningen. Det är också utmaningen att åka till Västerås, där jag inte varit på match på 15-20 år, eller till Tingsryd, Ljungby eller Umeå där hockeyn verkligen är het nu. Det är saker som motiverar mig, träffa nya människor och möta nya spelare som jag inte haft koll på sedan tidigare.

– Det är något som jag har försökt förmedla till laget. Det är inte bara att man vill ta sig upp igen, det är mycket jobb fram till dess innan man ska spela de där matcherna i mars eller april. Vi måste ha motivation, energi och inspiration för att se glädjen i att åka till Kristianstad eller Ljungby en fredagskväll, för det är något nytt för HV71.

– Det är ju häftigt och det är så vi måste se det. Vi vet inte vad vi ska förvänta oss när vi åker till Kristianstad eller Karlskoga. Det måste man se som en ”wow-grej”. Att ha den känslan och se det som en inspiration.

– Simon (Önerud) mötte väl säkert Troja eller Tingsryd som pojklagsspelare men han har ju aldrig varit där som senior och jag tycker det är häftigt. Sedan är situationen som den är att man har åkt ur och då får man försöka hitta plustecken och då är det häftigt att åka och spela på de här mindre ställena.

HV71 är en större och rikare förening än flera av de andra klubbarna i HockeyAllsvenskan. Det medför att de kommer att vara stora favoriter men det kan också komma att bidra till att klubben kan få det tufft i ligan.

Ni kommer ju få en måltavla på er, alla kommer vilja slå er när ni kommer dit.

– Så kommer det vara givetvis, speciellt när vi åker till våra första bortamatcher. Oavsett vilken serie du spelar i, Division 1, HockeyAllsvenskan eller SHL, så handlar det om att vinna och att vara med och tävla om när det ska avgöras under slutet av säsongen. Då måste man klara av att leva under de premisserna och klarar man inte av det så tror jag man trillar bort ganska fort.

***

Målsättningen för klubben och tränaren är väldigt tydlig: De ska upp till SHL direkt – oavsett hur det ser ut.

– Jag vet inte om man ska vara specifik och prata om att vinna serien. Det är ju ett slutspel som är snarlikt alla andra slutspel. Det viktigaste är att göra bra saker innan dess och om man kan få en topplacering så innebär det stora fördelar i slutspelet sen.

– Det är en tydlig målsättning och vi vet vad som krävs av oss varje vecka för att vi ska kunna vara där. Samtidigt så handlar det om att förstå svårighetsgraden i det vi ska göra. Det är inte lätt alltså, vi är inte ensamma också. Det finns andra lag där ute som vill göra samma resa som oss, och så är det ju i alla ligor.

”Det får aldrig bli en rädsla att gå ut och spela hockey – har man glädjen tror jag att man tar bort lite av pressen som kan finnas”



Tommy Samuelsson om pressen på HV71 kommande säsong.

HV71 är de stora favoriterna i HockeyAllsvenskan och förväntas glida raka vägen upp till SHL igen. Att spela med ett stort favoritskap samt förväntningar, både inifrån och utifrån, om att lyckas och vinna innebär en stor press för laget.

Just att spela med press var någonting som HV71 hade väldiga problem med under fjolåret då klubben åkte ut ur SHL.

Hur ska man hantera den här pressen?

– Det får aldrig bli en rädsla att gå ut och spela hockey. Därför pratar jag väldigt mycket om glädjen kring det vi ska göra. Att se möjligheterna till att skaffa sig nya erfarenheter.

– Jag är över 60 år gammal nu men jag ska få åka ner och spela i Kristianstad där jag aldrig varit tidigare eller till Ljungby där jag inte varit sedan jag själv var spelare. Det måste man se som en inspirationskälla och som en glädje. Kan man göra det, då tror jag att man tar bort lite av pressen som kan finnas.

HV71 har aldrig varit i den här situationen i modern tid. Någon som dock vet hur det kan vara att ha hand om en stor klubb i Allsvenskan som kämpar för att gå upp till högstaligan är just Tommy Samuelsson.

Han var nämligen huvudtränare för Skellefteå AIK 2005/06 när klubben tog steget tillbaka upp till Elitserien.

Är det en erfarenhet du kan dra nytta av?

– Det har ju givetvis hänt mycket sedan dess, med hur hockeyn ser ut både i Allsvenskan och i Elitserien eller nu SHL. Det var ju lite snarlikt då eftersom Skellefteå hade misslyckats att gå upp i x antal år och målsättningen när jag kom dit var att gå upp direkt.

– Det ska bara bli häftigt att vara med på den här resan. Sedan hoppas vi att vi kan göra ett bra jobb varje vecka så att vi kan summera på ett bra sätt under varje veckoslut. Det är självklart att det kommer att vara veckor också då det är lite motvind och då måste man också klara av det.

Det har gått 15 år sedan dess och under de 15 åren har Samuelsson varit tränare i Elitserien/SHL, tyska toppligan DEL samt schweiziska ligan NLA.

Tror du att du kommer coacha annorlunda nu när du är tillbaka i HockeyAllsvenskan?

– Nja, det är ju samma filosofi egentligen. Sedan är det väl lite olika beroende på vad man har för fokus på utläggningarna. Det är ju också lite av ett annat fokus kring utlänningar, vi har ju en annan struktur här i Sverige jämfört med ute i Europa. Där ute ska utlänningarna spela hela tiden, upp mot 30 minuter per match.

– Men vi tycker att vi har byggt ett lag med både spets och djup och då måste man kunna utnyttja hela laget. Vi ska spela nästan varenda fredag och söndag under säsongen så vi kommer att behöva varenda pjäs. Rollfördelningen måste vara tydlig då.

***

Försäsongen 2021 har börjat för HV71 och de övriga lagen runt om i hockey-Sverige.

För Jönköpingslaget har det hittills blivit två segrar, 4-2 mot Västerås samt 2-1 efter förlängning mot SHL-laget Linköping. De har nu sex träningsmatcher kvar att spela inför den allsvenska premiären om veckor. De ska då möta Örebro, Karlskoga x2, Västervik, Tingsryd samt Troja-Ljungby.

Vad är det som du vill få ut nu innan premiären om fem veckor?

– Det är egentligen bara att spela matcher och komma in i de rutinerna. Vi ska spela en match ungefär varje vecka och ge sig ut på några road trips. Vi ska förbereda oss så gott vi kan och framför allt att njuta av att spela hockey igen.

Både i staden Jönköping samt i Husqvarna Garden märks det att hockeysuget börjar komma igång ordentligt. Det märks både på spelarna, tränarna samt alla andra runt omkring HV71 att det kliar i fingrarna för att säsongen ska komma igång på riktigt.

– Organisationen, och människorna runt omkring, hade ett sorgearbete men jag tycker också att riktningen har pekats ut kring vad vi vill och därefter har vi fått ett lag på plats och nu känns det inspirerande och roligt att komma igång, avslutar Tommy Samuelsson.

FOTON

Bildbyrån/Maxim Thore/Fredrik Karlsson/Ola Westerberg/Simon Hastegård

TV: Tre allsvenska värvningar under radarn