Collegecoachen förstärker Tre Kronors ledarstab

Johan Garpenlöv förstärker sin ledarstab inför vinterns OS-turnering i Peking.

Collegecoachen Todd Woodcroft utses till assisterande tränare.

– Det är en enorm ära, säger Woodcroft till University of Vermonts hemsida.

49-årige Todd Woodcroft har tidigare jobbat som assisterande tränare och specialcoach under Rikard Grönborgs ledning i Tre Kronor. I vintras ingick kanadensaren i Juniorkronornas ledarstab, på distans, under JVM.

Nu är tränaren, som till vardags är huvudtränare i collegelaget University of Vermont, tillbaka i Tre Kronor som assisterande tränare under OS i Peking.

– Det är en enorm ära att få inbjudan att hjälpa till att träna under vinter-OS och jag är tacksam för supporten från våra spelare, ledare och ledning, säger Woodcroft till University of Vermonts hemsida.

– Möjligheten att växa och lära från de bästa i världen är något som jag vet kommer att ge utdelning för UVM (University of Vermont) under de kommande åren då vårt internationella nätverk fortsätter att växa.

Förutom jobben inom Svenska Ishockeyförbundet har Woodcroft tidigare jobbat som assisterande tränare i både Kanada och Belarus. 2004 vann han VM-guld med Kanada, medan han ingick i den svenska ledarstaben som vann guldet 2017.

