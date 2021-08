Undviker skiljedomstol – mer än tredubblar lönen

I morgon skulle Nashville Predators och Juuse Saros representanter mötas i NHL:s skiljedomstol för att fastställa den finske målvaktens nya kontrakt med klubben.

Nu behövs inte det mötet.

Detta efter att parterna enats om ett nytt fyraårsavtal värt 20 miljoner dollar.

– Juuse har bevisat att han är en av de bästa unga målvakterna i NHL och vi är glada över att ha honom som vår nummer ett de kommande åren, säger Predators general manager David Poile i ett uttalande på klubbens hemsida.



Det nya kontraktet innebär en rejäl löneökning för 26-åringen, som går från en lönetaksträff på 1,5 miljoner dollar till fem miljoner dollar – mer än en tredubbling av lönen.

– Juuse ger vårt lag en chans att vinna varje match han spelar och vi är säkra på att med honom ledande i vår målvaktstandem tillsammans med David Rittich kommer vara en stor del av våra framgångar 2021/22, säger Poile.



Den gångna säsongen var Saros statistiskt sett bästa under sin NHL-karriär, då han räddade 92,7 procent av skotten han ställdes inför, samtidigt som han bara släppte in 2,28 mål per match i genomsnitt. Den finske målvakten slutade på en sjätteplats i Vezina Trophy-omröstningen.

TV: Experten ifrågasätter Thorntons senaste klubbval