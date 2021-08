Har vunnit VM-guld med Ryssland – klar för spel i Division 2

I början av 2010-talet var Konstantin Barulin en av de bästa ryska målvakterna utanför NHL. Han hade riktigt bra siffror i KHL och fick spelade VM för Ryssland flera gånger.

Nu är 36-åringen klar för en överraskande flytt till Sverige då han har skrivit på för Borås Hockey i Hockeytvåan, vilket klubben presenterar på sin Instagram.

Det är Borås tredje ryska värvning i augusti. Tidigare har klubben även plockat in Alexander Kuvayev och Vadim Berdnikov. Tillsammans har trion spelat över 1 000 KHL-matcher.

Barulin är dock den mest meriterade av den ryska trojkan. Han har spelat 513 KHL-matcher och blev uttagen till KHL:s All Star-match sju gånger. Säsongen 2010/11 hade han bäst insläppta mål per match i ligan med 1,91 mål per match. Han utsågs sedan till Gagarin Cup-slutspelets MVP trots att hans Atlant Mytishchi inte lyckades vinna. Han förlorade dock kampen om KHL:s bästa målvakt den säsongen då Erik Ersberg tog hem utmärkelsen.

VANN VM-GULD 2012

Den tidigare stjärnmålvakten hade också en framgångsrik karriär för det ryska landslaget. 2011 var han förstemålvakt för Ryssland i VM och 2012 vaktade han kassen i två matcher när Ryssland vann VM-guld. Konstantin Barulin spelade sin sista landskamp 2016. Han har även ett VM-silver, ett VM-brons samt ett JVM-guld på meritlistan.



Han spelade i KHL så sent som förra säsongen då han stod mellan stolparna i 21 matcher för Neftekhimik Nizhnekamsk men nu är Barulin alltså klar för spel i svenska Hockeytvåan där han har skrivit ett tvåårskontrakt med Borås Hockey.

