Rätt Mann på rätt plats

Nya Skellefteåmålvakten Strauss Mann i en lång intervju om supertalangerna som tog honom till nästa nivå, beslutet att komma till Sverige, NHL-drömmarna – och boken som förändrade allt.

I våras tog Strauss Mann karriärens dittills tuffaste beslut.

Efter säsongen, som fick ett hjärtskärande avslut i övertidsförlusten mot University of Minnesota i semifinalen av Big Ten-slutspelet, fattade målvakten beslutet att lämna drömskolan University of Michigan, skolan där han spenderat de senaste tre åren av sitt liv, för att i stället satsa på en professionell karriär.



Precis som många andra collegespelare som väljer att lämna sina skolor i förtid var ambitionen att skriva NHL-kontrakt.

På andra sidan Atlanten hade Skellefteå AIK samtidigt fått beskedet att Arvid Söderblom var förlorad, sedan den storvuxne målvakten skrivit på ett tvåårigt NHL-kontrakt med Chicago Blackhawks. En målvaktsjakt påbörjades uppe i Västerbotten, där Mann var målvakten som uppfyllde alla egenskaper som SHL-klubben letade efter.

Skellefteå var tydliga med sitt intresse för den 22-årige amerikanen, men satte månadsskiftet mellan maj och juni som en slags deadline för Mann att fatta ett beslut om han ville komma över till Sverige eller inte.

– Jag visste inte vad som skulle hända för mig när free agent-marknaden slog upp sina portar, beärrtar Strauss Mann för hockeysverige.se.

– Så jag tog beslutet att det skulle vara bättre för mig att komma hit, spela i en riktigt bra liga och få en fantastisk livserfarenhet på köpet. Efter en hel del eftertanke så kom jag fram till att det skulle vara en härlig upplevelse för mig att åka över hit och utvecklas mycket som både målvakt och människa. Jag ville ta ett kliv ur min komfortzon. I slutet av juni beslutade jag mig för att komma hit, vilket jag är väldigt glad för idag.

Jag tror att det här en satsning som kommer att falla väl ut för mig



Strauss Mann.

Konkret NHL-intresse fanns för honom i våras, bekräftar Mann, men den försenade NHL-säsongen gjorde hösten än mer oviss för 22-åringen som i stället valde att byta miljö helt och hållet.

– Jag kände att det skulle vara väldigt bra för mig att få ett miljöombyte. Varför tacka nej till ett väldigt bra erbjudande från Skellefteå, liksom? Om man spelar bra här i Europa, oavsett om du är målvakt, back eller forward, så har man NHL-klubbarnas ögon på sig. Jag tror att det här är ett bra sätt för mig att klättra förbi några killar borta i Nordamerika. Jag tror att det här en satsning som kommer att falla väl ut för mig.

***

Strauss Mann kan aldrig förmå att komma ihåg den exakta åldern när han började spela hockey, men han gissar att det var vid åtta års ålder. Ett par år senare blev han målvakt och som för många andra målvakter var planen aldrig att bli målvakt.

Det bara blev så.

– Målvakten i laget som jag spelade i vid tillfället skadade sig i början av säsongen och kunde inte spela under den resterande delen av säsongen, vilket gjorde att vi inte hade någon målvakt, minns Mann.

– Ingen annan i laget var speciellt sugen, men jag hade stått i mål några gånger tidigare och tyckte att det var kul. Så jag ställde upp som frivillig och sedan dess har jag bara gjort min grej mellan stolparna.

Mann hade förmånen att få spela High School-hockey i sin hemstad Greenwich, Connecticut, en trekvarts bilresa från centrala Manhattan. De flesta andra skolorna i ligan var internatskolor med spelare från olka delar av landet, men Mann fick bo och spela på hemmaplan fram till 18 års ålder, något som inte är helt vanligt i den åldern, enligt Mann.

Som 18-åring flyttade burväktaren sedan vidare till Fargo i North Dakota för att spela USHL-hockey med stadens lag Fargo Force. Mann skördade stora framgångar i Fargo, där han tog en plats i ett av All-Star-lagen innan han fick avsluta sin första – och enda – säsong i klubben genom att vinna USHL-slutspelet och krönas till Clark Cup-mästare.

Foto: Hickling Images/Dan Hickling

Framgångarna i Fargo gick inte universiteten runtom i landet obemärkt förbi och det var även under den säsongen som fick erbjudandet från University of Michigan.

– Det var inte ett speciellt tufft beslut att fatta om jag skulle flytta eller inte, säger Mann med ett lätt skratt.

– Det var min drömskola när jag var liten, även fast jag är uppvuxen i Connecticut. Det är något med kulturen där, med alla fans och skolans miljö och energi som gör skolan väldigt speciell. Det är ett komplett paket med hockey, utbildning och kultur.

– Även den akademiska delen är otroligt bra. Jag är säker på att när många killar och tjejer åker och besöker skolan i samband med rekryteringen så känner de vilken speciell energi som finns där. Frågar du någon annan som gått där så är jag övertygad om att han eller hon säger samma sak som jag.

Collegeligan består allt som allt av uppemot 60 skolor, men skolorna uppdelade i sex konferenser där University of Michigan ingick i den så kallade ”Big Ten”-konferensen – en av collegeligans allra bästa konferenser.

– Det är förmodligen den skickligaste konferensen inom collegehockeyn, i alla fall. Det hör inte till ovanligheterna att några av lagen i den konferensen går väldigt, väldigt långt i de nationella mästerskapen. Många spelare som spelar i Big Ten går sedan vidare och spelar i NHL senare i karriären. Förra säsongen fick jag spela mot väldigt många talangfulla spelare, men även med många otroligt skickliga och talangfulla spelare, säger Mann.

Ja, att säga något annat vore närmast en underdrift.

Som om det inte vore nog att skolan hade spelare som Cam York, John Beecher och Brendan Brisson som alla valdes i förstarundan av NHL-draften 2019, så jade laget även inte mindre än tre spelare i laget som draftades bland de fem första spelarna i sommarens NHL-draft.

Owen Power gick som första spelare till Buffalo, medan Matthew Beniers valdes som tvåa av Seattle samt Kent Johnson som femma av Columbus Blue Jackets.

– Det var galet. Jag spelade med de killarna hela säsongen och man förstod rätt snabbt att de skulle gå ganska tidigt (i draften), men när man tänker efter och ser saker och ting från ett perspektiv utifrån så är det nästan löjligt.

– De är alla väldigt bra spelare och förtjänar onekligen att väljas så pass tidigt. Men de är inte bara bra spelare utan de är ännu bättre människor. Det var roligt att spela med dem eftersom de var så otroligt ambitiösa. De var alltid kvar på isen långt efter träningarna var slut och jobbade på detaljer i deras spel. De hjälpte även mig att ta mitt spel till nya nivåer.

Det var inte bara stortalangerna i form av Power, Beniers och Johnson som stannade kvar på isen långt efter träningarna var slut. Även Mann ingick i den kvartett som spenderade otaliga extratimmar på isen under fjolårssäsongen, något som Michigan-tränaren Mel Pearson vittnat om i en intervju med The Athletic.

– Jag var tvungen att säga till dem att kliva av isen och gå upp och äta middag. De som lagar maten vill också gå hem! Jag var mer eller mindre tvungen att sparka dem av från isen, berättade Pearson i intervjun.

Det var mitt livs största ära



Strauss Mann utsågs till lagkapten för University of Michigan.

Under sina tre säsonger för ”Wolverines”, som skolans lag kallas, utsågs Mann till Big Tens bästa målvakt 2020 och togs ut i konferensens All-Star-lag både 2020 och 2021. 2020 var Mann, tillsammans med bland andra nuvarande NHL-målvakterna Spencer Knight (Florida Panthers) och Jeremy Swayman (Boston Bruins), även en av finalisterna till ärofyllda Mike Richter Award, priset som delas ut till collegeligans bästa målvakt.

– Det var tre roliga år och inget som jag skulle byta bort mot någonting annat. Tyvärr påverkade pandemin det sista året ganska ordentligt, vilket nog de flesta i världen kan relatera till. Vi var mer eller mindre i en bubbla under hela säsongen, men samtidigt hade vi väldigt tur som fick spela. Vissa skolor ställde in hockeyn under fjolåret så jag är egentligen bara glad att vi faktiskt fick spela.

– De individuella priserna är vad de är. Det är klart att det är kul att få uppskattningen, men jag kom till Michigan för att vinna mästerskapet, vilket vi inte lyckades med. Men sånt är livet. Livet går vidare och man lär sig av allt man går igenom.

Den gångna säsongen blev Mann den första målvakten sedan 1943 att utses till lagkapten för Wolverines. En ovanlig roll för en målvakt – men ändock lika självklar för Strauss Mann.

– Det är väldigt ovanligt, men det bara blev så. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men allt jag kan säga är att jag var otroligt hedrad över att få bära ”C”:et på bröstet. Ser man tillbaka på vilka som varit kaptener för den där skolan tidigare så är det en grym lista rakt igenom. Det var mitt livs största ära, säger han.

– Vi hade även forward som också var lagkapten (rumskamraten Jack Becker). Han hjälpte mig mycket med de praktiska bitarna på isen. Det finns lite regler kring målvakter och hur och när de får prata med domarna, så jag skötte inte mycket av det snacket alls. Jag fokuserade mest på att ta hand om laget dag-till-dag och såg till så att lagdynamiken var som den skulle.

– Annars var nog den tuffaste biten med kaptenskapet bara att försöka hantera pandemin på ett så bra sätt som möjligt och se till så att vi inte hade några positiva fall i laget. I sådana fall skulle våra matcher bli inställda. Hockeyn kom tvåa på prioritetslistan.

Det var inte heller bara på isen som Mann var ambitiös under sina tre år på University of Michigan. Även i skolbänken var Mann en flitig student vid Ross School of Business, handelshögskolan på universitetet. Förra veckan ärades Mann med en plats i Academic All-America-laget – för andra året i rad. Priset delas ut till universitetsidrottare som på ett exceptionellt vis presterar både inom sin idrott, men även i skolbänken.

– Jag har fortfarande tre kurser kvar innan jag är klar, men jag är snart färdig med dem, säger Mann som hoppas kunna läsa vid sidan av SHL-vardagen i Skellefteå.

– Jag försöker lösa hur allt kommer att fungera. De har en läroplan som är ganska strikt, men jag har pratat med lite folk för att försöka lösa det på något sätt. Någon gång längs vägen ska jag i alla fall ta min examen är tanken.



***

För sex år sedan läste Strauss Mann en bok som kom att förändra hans liv.

Boken handlade om konceptet ”Keystone Habits”. Enligt författaren Charles Duhigg som 2012 släppte boken The Power of Habit, eller Vanans makt, går det hela ut på att små förändringar, eller vanor, som människor introducerar i sina liv oavsiktligt sedan spiller över till andra aspekter i livet och skapar en slags snöbollseffekt av goda vanor.

För Mann var den första stora förändringen hans sätt att se på kost och näring.

– I grunden handlar det om att äta så naturligt som möjligt. Det blir mycket kött, grönsaker, avokado och nyttiga fetter. Jag försöker hålla saker och ting så "cleant" som möjligt, berättar Mann.

Inför sitt tredje år på High School var Mann fortfarande skolans andraval mellan stolparna. Det var under sommaren inför det året som han då bestämde sig för att han behövde få till en förändring, en förändring som skulle ge honom en liten fördel gentemot de andra. På gymmet där Mann bedrev sin barmarksträning hade de introducerat ett kostprogram, ett program som den då 16-årige målvakten valde att testa på vinst och förlust.

Det blev startskottet på Strauss Manns hockeykarriär.

– Det fick mig att komma i mycket bättre form och verkligen må bra, berättar Mann.

– Efter att jag började med den här dieten så hade jag en väldigt bra säsong och spelade bra hockey, så sedan dess har det varit en sak som jag fortsatt med för att må så bra som möjligt. Jag har känt att om det inte är trasigt, varför försöka fixa det? Det är vad som har tagit mig hit.

Foto: Jörgen Bergkvist

Mann berättar att den största fördelen med hans kosthållning, som innehåller mycket ekologiska och naturliga livsmedel, är att han dels håller sig i bra fysisk form samtidigt som han känner sig mycket klarare i huvudet och har lättare för att fokusera på de uppgifter han ställs inför.

Kosthållningen var den första goda vanan som Mann fick på plats. Och precis som Duhiggs snart tio år gamla bok menar på så spillde den goda vanan över på andra aspekter i Manns liv.

– Så fort jag började äta nyttigt så började jag med andra bra vanor, som stretching, att verkligen se till att jag får tillräckligt med sömn... Det i sin tur gjorde att jag började lägga mer tid på videoanalys av mitt spel, mina betyg i skolan blev bättre…

– Det blev en gnista som i sin tur ledde till fler och bättre vanor. Det har gett mig en bättre disciplin och struktur i livet.

Att flytta till andra sidan Atlanten är utmanande på många sätt, med ett nytt lag, ett nytt land och en ny kultur att anpassa sig till. För Mann har emellertid den största utmaningen inledningsvis varit att få tag i rätt råvaror till sin kost.

– Jag var faktiskt lite nervös innan jag flyttade över när det kom till hela den här biten. I USA hade jag koll på alla märken och alla certifieringar för kött och grönsaker. Jag försöker fortfarande få ett grepp om det här i Skellefteå, men Google Translate har gjort ett ganska bra jobb hittills. De första gångerna jag handlade så var jag förmodligen på affären i två timmar. Nu har jag blivit lite snabbare i så det går åt rätt håll i alla fall.

– Även Michael Kapla, den andra amerikanen här i Skellefteå, är väldigt intresserad av kost och eftersom vi hänger så pass mycket nu så influerar vi varandra på ett bra sätt. Vi har pratat lite om att hitta bra bondgårdar i området runt Skellefteå för att hitta bra kött och grönsaker, så det är kul att ha någon annan i laget som är lika nördig som mig själv.

***

Strauss Mann har hunnit finna sig till rätta i Skellefteå sedan drygt tre veckor tillbaka. Bakom sig har han den första veckan av isträning där Mann och de övriga spelarna Skellefteå AIK fått bekänna färg.

– Ja, det har varit rätt tufft. Jag förstår inte hur de svenska killarna klarar av det när de inte är på is under sommaren? Jag har varit på is under hela sommaren, så för mig har det ändå gått ganska bra även fast det varit jobbigt. Men för de som inte varit på is på flera månader… Det måste vara hemskt.

Mann medger att det varit en stor omställning att lämna tryggheten i USA för att flytta till norra Västerbotten. Lagkamraterna har redan förvarnat honom om den långa, kalla och mörka vintern, men det är inget som 22-åringen har några större problem med.

Han är ju här för att spela hockey, trots allt.

För att hjälpa Mann att acklimatisera sig till Sverige har han tagit stor hjälp av Michael Kapla, backen som Skellefteå hämtade in från allsvenska Västervik tidigare i våras.

– Vi har kommit varandra ganska nära sedan vi kom hit, men det blir väl rätt naturligt när vi är de enda amerikanerna som är här. Han spelade i allsvenskan ifjol vilket gör att han har lite mer kunskap om Sverige. Det har varit väldigt skönt att ha någon annan som man kan gå igenom alla intryck med, det gör att man inte känner sig alltför ensam, berättar Mann.

Jag måste bli bekväm i att vara obekväm



Strauss Mann.

En ny säsong i ett nytt land med ett nytt lag är vad som väntar Strauss Mann. Målvakten själv har inga egentliga förväntningar på vad som väntar honom i SHL och Skellefteå AIK.

– Jag försöker begränsa mina förväntningar och i stället bara fokusera på varje dag och försöka bli bättre för var dag som går. Det är ett maraton, inte en sprint, som man brukar säga. Hela anledningen till att jag är här för att utvecklas och bli bättre. Det är vad jag fokuserar på.

– Jag har aldrig spelat i den här ligan, så det kommer förmodligen vara en inlärningskurva under försäsongen och i Champions Hockey League. Jag måste bli bekväm i att vara obekväm till en början och lära mig saker och ting så snabbt som möjligt.

En stor anledning till att Mann valde spel i Skellefteå AIK var tack vare möjligheten att få jobba med målvaktstränaren Krister Holm. I samtalen mellan Holm och Mann berättade den mångårige målvaktstränaren för 22-årigen hur mycket tid och kraft som läggs på den individuella utvecklingen.

– Han är en kanonkille. Jag gillar hur ärlig och hur öppet han kommunicerar med oss målvakter. Det finns vissa målvaktstränare som bara säger ”håll plockhandsken här” och ”gör inte så här” och sen om du håller med eller inte spelar inte någon roll. Med Krister är det annorlunda.

– Han frågar mig hur jag ser på saker och jag frågar honom hur han ser på saker i mitt spel. Jag gillar verkligen det. För mig handlar väldigt mycket om att jag ska tro på det jag gör och han får mig verkligen att göra det. Han är inte ute efter att förändra mitt spel i grunden, utan han vill bara göra mig till den bästa versionen av mig själv.

Foto: Jörgen Bergkvist

Även fast Mann ser framemot säsongen som stundar i Skellefteå och arbetet som väntar med Holm så hymlar han inte heller om att klubben inte är någon slutdestination på hans hockeyresa.

NHL-chansen uteblev den här sommaren, men i framtiden råder det inga tvivel om att det är mot en återkomst till Nordamerika som 22-åringen siktar.

– Det finns definitivt med i bakhuvudet. Jag försöker så klart njuta av hela den här upplevelsen nu, men om möjligheten att återvända till Nordamerika för att skriva NHL-kontrakt skulle dyka upp så skulle jag förmodligen ta den. Det är världens bästa liga och det skulle vara otroligt speciellt att få spela där. Men för mig handlar det om att bli bättre och förhoppningsvis tar hela den där biten hand om sig själv.

– Den här säsongen vill jag bara vara hjälpa laget att vinna och spela så bra jag bara kan när det behövs som mest.

Han ska vara rätt Mann på rätt plats, helt enkelt.