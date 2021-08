Anklagades för sexuella övergrepp – agenten går ut och förnekar

Jake Virtanen anklagades i en intervju i början av maj för sexuella övergrepp.

Nu svarar den 24-årige kanadensarens agent Kevin Epp på anklagelserna.

– Han är övertygad om att absolut inget felaktigt inträffade, skriver han i ett meddelande på sociala medier.



I början av maj publicerade vancouverisawesome.com en intervju med en kvinna som anklagade Vancouver Canucks forwarden Jake Virtanen för våldtäkt.

24-åringen blev då hemskickad från den pågende bortaturnén och spelade sedan inga fler matcher under säsongen. Efter det blev det tyst om situationen fram till slutet av juli då Vancouver placerade kanadensaren på unconditional waivers för att kunna köpa ut honom.

Canucks meddelade i samband med detta att anklagelserna om sexuella övergrepp inte låg bakom beslutet att köpa ut Virtanen, utan att det ska bero på sportsliga orsaker.

Virtanen har inte själv uttalat sig, men nu går spelarens agent ut och bryter tystnaden om situationen hans spelare befinner sig i. I ett långt meddelande skriver agenten Kevin Epp bland annat:



"För fyra år sedan hade Jake fysiska relationer med en kvinna i samtycke. Det var inga droger eller alkohol inblandade. Han är övertygad om att absolut inget felaktigt inträffade och förnekar i starkaste möjliga mening att detta inte var i samtycke".

Agenten skriver även i meddelandet att Virtanen för första gången hörde om anklagelserna via sociala medier. Agenten ifrågasätter även kvinnans tillvägagångssätt när hon anmälde Virtanen för det sexuella övergreppet.

Kvinnan har civilrättsligt stämt Virtanen för händelsen, som fortsatt inte är uppklarad.

Statement from Kevin Epp, on behalf of client Jake Virtanen. pic.twitter.com/gliUMi1C67