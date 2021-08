Devils sajnar jämne målskytten och förlänger med genombrottsmannen

New Jersey Devils är fortsatt aktiva på free agent-marknaden. I natt sajnade organisationen den erkände målskytten Tomas Tatar. Utöver värvningen förlängde organisationen även kontraktet med genombrottsmannen Yegor Sharangovich.

Inför årets säsong hade Tomas Tatar noterats för minst 20 mål per säsong i sex raka säsonger.

Under den förkortade Covid-19-säsongen blev det endast tio mål för slovaken som fick se sitt Montréal Canadiens ta sig till Stanley Cup-finalen.

Nu väljer Tatar att fortsätta karriären på annat håll efter Canadiens succésäsong. 30-åringen skrev i natt ett tvåårskontrakt med New Jersey Devils värt nio miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 78 miljoner svenska kronor. Tatars lönetaksträff landar på fyra och en halv miljoner dollar om året i två år.

Tatar missade stora delar av slutspelet med en skada och spelade säsongens sista match mot Toronto Maple Leafs den 27 maj.

SÄKRAR UPP GENOMBROTTSMANNEN

Utöver Tomas Tatar förlängde organisationen under natten kontraktet med den 23-årige belarusiern Yegor Sharangovich, som imponerade under VM och under förra säsongen.

Sharangovich belönas nu med ett kontrakt som sträcker sig över två säsonger med ett värde på fyra miljoner dollar. Detta innebär en lönetaksträff på två miljoner dollar om året.

Under förra säsongen noterades Tomas Tatar för 30 poäng (10+20) på 50 spelade grundseriematcher. Sharangovich gjorde likt Tatar även han 30 poäng (16+14) under förra säsongen.

New Jersey Devils har varit aktiva på free agent-marknaden och har sedan tidigare hämtat in stjärnbacken Dougie Hamilton.