För sex år sedan lät Ronnie Rönnkvist 182 nuvarande och före detta spelare, ledare och domare ge sin syn på vilka som är Sveriges absolut bästa spelare och tränare genom tiderna. I dag: Alla tiders svenska All-Star Team – tredjefemman.



Fotnot: Denna text publicerades för första gången i maj 2015 och har sedan dess uppdaterats.

Det finns många åsikter ute i landet om vem som är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna, I de yngre generationerna är det inte sällan fokus på Mats Sundin, Peter Forsberg, Nicklas Lidström eller kanske Henrik Lundqvist. Bland de lite äldre får nog Sven Tumba, Uffe Sterner och kanske Rolle Stoltz en och annan röst.

För att en gång för alla försöka få svar på vilka som verkligen har varit de stora profilerna för svensk ishockey valde hockeysverige.ses Ronnie Rönnkvist att starta en egen utredning. Han kontaktade svenska 182 hockeyprofiler – spelare, ledare och domare – och bad dem dela med sig av sitt eget svenska All-Star Team bestående av en målvakt, två backar, tre forwards och en coach.

Efter att ha samlat in samtliga rösterna så sammanställde Rönnkvist åsikterna och fick på så vis fram de fyra femmor, fyra målvakter och fyra coacher som fick flest röster.



I dag: Tredjefemman

MÅLVAKT

Leif Holmqvist (78 år)

”Honken”

Moderklubb: Strömsbro IF

Har även spelat för AIK, London Lions, Indianapolis Racers, HV 71 och Hanhals

202 A-landskamper

Guldpucken 1968 och 1970, VM:s bästa målvakt 1969.



”Var säsongen 1961/62 den första spelaren att få priset Sveriges bästa junior. Fick hela Johanneshovs Isstadion att skandera ”Honken”, ”Honken”, ”Honken”. Vår kanske mest legendariska målvakt genom alla tider. Bor i Jönköping.”

BACKAR

Roland Stoltz (Avled 2001)

”Rolle”

Moderklubb: Gröndals IF

Har även spelat för Atlas/Diesel, Djurgården och Mälarhöjden/Västertorp

218 A-landskamper

VM-guld 1957, 1962, Svensk mästare 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, VM:s bästa back 1963, Guldpucken 1959



”Nobbades av Hammarby och blev världens bästa back i Djurgården. Utgjorde ett klassiskt backpar tillsammans med Lasse Björn både i Djurgården och Tre Kronor. Mycket uppskattad som expertkommentator vid sidan av Lars-Gunnar Björklund efter karriären. Avled 2001 efter en kort tids sjukdom.”

Tomas Jonsson (61 år)

”Lill-Affa”

Moderklubb: Falu IF

Har även spelat för Modo, New York Islanders, Edmonton Oilers och Leksands IF

200 A-landskamper

OS-guld 1994, VM-guld 1991, Stanley Cup-mästare 1982, 1983, Svensk mästare 1979, Guldpucken 1995.



”‘Lill-Affa’ efter sin pappa som hade en trafikskola i Falun. Valde att flytta till Modo för att få chansen att utbildas under Tommy Sandlins ledning. Jobbar idag som assisterande förbundskapten i Danmark. Bor i Sundborn utanför Falun.”



FORWARDS

Mats Åhlberg (74 år)

”Matta”

Moderklubb: Avesta BK

Har även spelat för Leksand

164 A-landskamper

Svensk mästare 1969, 1973, 1974, 1975



”Värvades till Leksand av Rune Mases och Stig Påvels. Stannade i klubben som spelare där under resten av sin karriär. En given ledargestalt i både Tre Kronor och Leksands IF under närmare tio år. ”Matta” hade den naturliga talangen med en bländande teknik och sinne för att göra mål.”



Kent Nilsson (64 år)

”Mr Magic” eller ”Stubbis”

Moderklubb: Ösmo GIF

Har även spelat för Djurgården, AIK, Winnipeg Jets, Atlanta Flames, Calgary Flames, Minnesota North Stars, Edmonton Oilers, HC Lugano, HC Bolzano, EHC Kloten, EC Graz, Vålerängen, Nynäshamn, Stuttgart och Majadahonda

94 A-landskamper

WHA-mästare 1978, 1979, Svensk mästare 1989, Guldpucken 1989



”En av Sveriges största pucktrollare genom alla tider. Svarade för 49 mål och totalt 131 poäng med Calgary Flames i NHL säsongen 1980/81. Mästare i fem olika länder, Sverige, Tyskland, Spanien, Italien och NHL. Bor i Stockholm och jobbar som scout för Florida Panthers.”

Ulf Sterner (80 år)

Moderklubb: Deje IK

Har även spelat för Forshaga, Frölunda, St Paul Rangers, Baltimore Clippers, New York Rangers, Rögle, Färjestad, London Lions, Bäcken, Vänersborg, Skattkärr, Skåre och Hammarö.

189 A-landskamper

VM-guld 1963, Guldpucken 1963, VM:s bästa forward 1969



”Första svenskfostrade spelare i NHL då han säsongen 1964/65 fick chansen till spel i fyra matcher med New York Rangers. Gjorde även en kort proffssejour i London Lions tillsammans med ”Honken” Holmqvist och Tord Lundström. Bor utanför Karlstad.”

COACH:

Tommy Sandlin (Avled 2006)

”Professorn”

Moderklubb: Gävle GIK

Har coachat Brynäs, Modo, Björklöven, Tre Kronor, Mora, Leksand, AIK, Tierp och Trondheim.

VM-guld 1987, Svensk mästare 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1979 och 1993, Årets Coach 1992 och 1993



”Fick ta över Brynäs 1970 och utbildade i mångt och mycket sig själv som coach genom att se och lära av spelarna i laget. Lotsade tillsammans med Curt Lindström Tre Kronor till VM-guld 1987.”



Följande 182 spelare, ledare och domare har röstat:

