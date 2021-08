Alla tiders svenska All-Star Team – Philadelphia Flyers

Genom åren har många svenskar gjort avtryck i NHL. Men vilka har egentligen haft störst inverkan på respektive klubb? I en artikelserie för Hockeysverige Plus tar Ronnie Rönnkvist ut svenska All-Star Team för NHL-klubbarna. Idag: Philadelphia Flyers.

Många svenskar har gjort starka avtryck i NHL-hockeyn. Många har även blivit ikoner i sina nordamerikanska klubbar. Jag kommer under några veckor framöver plocka ut mitt svenska All-Star Team i några av NHL-organisationerna. Håller du med mig i uttagningarna? Gå gärna in i kommentarfälten på hockeysverige.se:s olika sociala medier och skriv ditt lag.

Philadelphia Flyers har genom åren blivit en riktig svenskklubb. Första svensk i klubben var Thomas Eriksson. Redan 1980 åkte han över till Pennsylvania första gången. Han kom att spela två vändor i organisationen, vilket ni kan läsa om längre ner.

Senaste säsongen spelade tre svenskar i Philadelphia, Erik Gustafsson, Robert Hägg och Oskar Lindblom.

Flyers klev in i NHL 1967 och har vunnit Stanley Cup vid två tillfällen, 1974 och 1975. Några av stjärnorna då varBobby Clarke, Bernie Parent, Dave "The Hammer" Schultz och Terry Crisp. Laget var även i final säsongen 1984/85 med Pelle Lindbergh i målet, men Edmonton vann finalserien med 4–1 i matcher. När Flyers gick till final säsongen 2009/10 ingick målvakten Johan Backlund i truppen, men han fick enbart göra ett par korta inhopp under säsongen.

Att plocka ut ett All Star team i en klubb som haft 26 svenskar i truppen ger såklart en del grubblerier. Men så här ser mitt Philadelphia Flyers All Star team ut: