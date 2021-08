Nykomlingens målsättning: SM-slutspel

Via en övertygande finalseger mot Björklöven i den allsvenska finalen säkrade Timrå en plats i SHL till den kommande säsongen. Under våren och sommaren har truppen förstärkts - och i går klev Timråspelarna på is när uppladdningen inför återkomsten i SHL pågår för fullt.

Senast Timrå gick upp i SHL trillade laget ur högstaligan direkt. Det kommer inte att upprepas igen, om man får tro sportchefen Kent "Nubben" Norberg.

– Vi vill spela play in. Jag tycker att vi ska vara med, säger sportchefen till ST.

– Förra gången vi gick upp då hade vi en jäkla enkel målsättning om att vinna sista matchen. I år har vi en helt annan målsättning och ett helt annat lag, då måste vi också våga tro på att det är dit vi ska. Då är jag jättenöjd när vi kommer dit.



För att säkerställa detta har klubben lagt extra krut på de defensiva positionerna. SM-guldmedaljörerna Oliver Bohm och Tim Erixon, samt hemvändande Didrik Strömberg, finns bland nyförvärven på backsidan.

– Det lärde oss förra gången vi var uppe, just backsidan var vi tunna på bra. Det är många som har blivit bra men just då så hade det inte den rutin som krävs.



Timrå inleder SHL-säsongen den 11 september med ett bortamöte med Osksarshamn.

TV: Tre SHL-värvningar under radarn