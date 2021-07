Backstjärnan skriver kontrakt värt 490 miljoner

Columbus Blue Jackets har haft vissa problem att behålla sina stjärnor genom åren. Spelare som Jeff Carter, Sergej Bobrovskij, Artemij Panarin, Matt Duchene och Pierre-Luc Dubois har antingen bett om att få bli trejdade eller lämnat klubben som free agents.

Efter att backstjärnan Seth Jones blivit den senaste i raden att meddela att han inte hade för avsikt att förlänga kontraktet, och sedermera trejdades till Chicago Blackhawks, har många undrat om Zach Werenski skulle gå i hans fotspår. Men med ett år kvar på kontraktet med Blue Jackets väljer den amerikanske stjärnbacken att göra raka motsatsen.

I natt kom beskedet att 24-åringen skrivit ett nytt sexårskontrakt som tar sin början från och med säsongen 2022/23. Kontraktet är värt 57,5 miljoner dollar, motsvarande 490 miljoner svenska kronor, och kommer att göra Werenski till en av NHL:s bäst betalda backar.

Lönetaksträffen på 9,538 miljoner dollar per säsong ligger passande strax över de 9,5 miljoner dollar som Seth Jones kommer att tjäna i Chicago när hans nya kontrakt kickar in 2022/23. Det är också nästa en fördubbling av hans nuvarande lönetaksträff på fem miljoner dollar per säsong.

Zach Werenski draftades ursprungligen av Columbus som åttonde spelare i första rundan 2015. Han NHL-debuterade som junior redan 2016 och har hunnit göra 65 mål och 189 poäng på 335 NHL_matcher under sina fem säsonger med Blue Jackets.

