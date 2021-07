Guldhjälten blir Colorados nya lösning mellan stolparna

Colorado Avalanche försökte in i det sista förlänga kontraktet med sin tyska målvakt Philipp Grubauer. 29-åringen, som var en av finalisterna till Vezina Trophy den gångna säsongen, valde dock att kliva ut på öppna marknaden. Där håvade han in ett sexårskontrakt med Seattle Kraken värt 5,9 miljoner dollar per säsong.

Colorados general manager Joe Sakic var inte sen att agera efter det.

Under natten trejdade han till sig Arizona Coyotes målvakt Darcy Kuemper. I utbyte fick Avalanche ge upp backen Conor Timmins och sitt förstaval i NHL-draften 2022. I affären ingår även ett villkorligt val i tredjerundan 2024.

Kuemper, 31, har ett år kvar på sitt kontrakt som bär en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar. Arizona kommer att betala en miljon av hans lön som en del av affären.

LEDDE KANADA TILL VM-GULD

Darcy Kuemper kommer från en lite tyngre, skadenaggad säsong där han gjorde 27 matcher för Coyotes i grundserien och hade en räddningsprocent på 90,7. Säsongen fick en desto roligare avslutning då han var med om att föra Kanada till VM-guld i Riga. Efter en tung start på turneringen växte den storvuxne målvakten ut till en best för Kanada och avslutade turneringen med en räddningsprocent på 91,6.



Kuemper har tidigare i karriären spelat för Minnesota Wild och Los Angeles Kings. Han har totalt spelat 242 NHL-matcher med en räddningsprocent på 91,7.

Conor Timmins, 22, hade en framgångsrik juniorkarriär och ingick bland annat i det kanadensiska JVM-lag som vann guld i Buffalo 2018. Svåra hjärnskakningsproblem har hämmat hans framfart som seniorspelare. Den gångna säsongen hade han sju assist på 31 matcher i NHL och 1+2 på sex AHL-matcher.

TV: Sommarens stora vinnare och förlorare i NHL