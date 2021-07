Stjärnmålvakten trejdas – kan avsluta karriären

Han har karriärens bästa säsong bakom sig.

Trots det väljer Vegas Golden Knights att göra sig av med stjärnmålvakten Marc-André Fleury. Under tisdagskvällen trejdades Vezina Trophy-vinnaren till Chicago Blackhawks – i utbyte mot den finske farmarlagsspelaren Mikael Hakkarainen.

En av anledningarna till den minst sagt uppseendeväckande avsaknaden av utbyte är, enligt Frank Seravalli, att Fleury går i tankarna på att avsluta spelarkarriären.

Part of the back-and-forth between #VGK and #Blackhawks on return was Chicago's inkling that Marc-Andre Fleury may choose to not report to CHI in the fall. His heart was in Vegas. Fleury plans to discuss his future with his family. @DFOHockey