Uppgifter: Devils på jakt efter backstjärnan

Stjärnbacken Dougie Hamiltons framtid som en Carolina Hurricane blir allt mer oviss för varje timme som går. På onsdag har 28-åringen möjlighet att kliva ut på free agent-marknaden, givet att Hurricanes inte lyckas säkra upp ett nytt avtal med Hamilton.

Möjligheten för en så kallad "sign-and-trade" har tidigare funnits för Hurricanes, som innebär att Hurricanes sajnar stjärnan för att sedan trejda honom vidare för att på så vis få något i utbyte, men parterna har ännu inte kunnat enats kring ett nytt kontrakt.

Om Hamilton skulle kliva ut på den öppna marknaden på onsdag kommer han inte att stå utan anbud. Enligt New York Post ska New Jersey Devils vara beredda att erbjuda Hamilton ett sjuårskontrakt värt nio miljoner dollar per säsong, drygt 550 miljoner kronor.

"VÅRT MÅL ÄR FORTFARANDE ATT BEHÅLLA DOUGIE"

Enligt The Athletics Pierre LeBrun har Hurricanes dock inte gett upp på att skriva ett nytt kontrakt med Hamilton.



– Vi har haft diskussioner med J.P Barry (Hamiltons agent) angående Dougie, säger general managern Don Waddell.

– Vi kommer att prata mer i dag (läs: i går) om vart vi är på väg. Han känner att han vet sitt marknadsvärde. Vårt mål är fortfarande att behålla Dougie. Vi kommer inte att spara pengar, vi kan spendera upp till taket. Vi vill ställa bästa möjliga lag på isen. Lönetaksträffen är viktig för oss.



Hamilton har spelat i Hurricanes sedan 2018, då han trejdades dit från Calgary Flames. Den gångna säsongen producerade 28-åringen 42 poäng (10+32) på 55 grundseriematcher, en notering som gav honom en åttondeplats i backarnas totala poängliga.

De senaste sex säsongerna har Hamilton haft en lönetaksträff på 5,75 miljoner dollar.

TV: Lagkamrat med brodern – då blir han överlycklig