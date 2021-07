Uppgifter: Värvas – för att spela med Nils Lundkvist

Patrik Nemeth har hunnit representera tre NHL-klubbar under karriären i Nordamerika. På onsdag förväntas han bli klar för en fjärde. Det är Larry Brooks på New York Post som uppger att den 29-årige svensken ska vara klar för New York Rangers.

Brooks skriver att Nemeth förväntas skriva ett två- eller treårskontrakt med klubben värt mellan 2,25 och 2,75 miljoner dollar per säsong.

Enligt Brooks plockas den rutinerade backen in för att spela tillsammans med landsmannen och rookien Nils Lundkvist i lagets tredje backpar.

"Det kommer att bli viktigt för Rangers att göra Lundkvist – som fyller 21 på onsdag – så bekväm som möjligt på och utanför isen i hans omställning till NHL och Nordamerika. Det är något man, ärligt talat, misslyckades med när Kaapo Kakko kom till klubben från Finland för två år sedan", skriver Larry Brooks.

Värvningen av Patrik Nemeth ska vara orkestrerad av nye coachen Gerard Gallant, som velat få in en back som kan hjälpa laget i numerärt underläge.

Nemeth har tidigare spelat för Dallas Stars, Colorado Avalanche och Detroit Red Wings i NHL. Han trejdades till Avalanche av Red Wings under den gångna säsongen. Det blev då hans andra sejour i klubben. På 52 matcher med Detroit och Colorado gjorde Nemeth tio poäng (3+7) den gångna säsongen. Totalt har den tidigare AIK-backen gjort 366 NHL-matcher under karriären.

