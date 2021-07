Nu trejdas tidigare drafttvåan - mot JVM-stjärna

Igår kväll skeppades Rasmus Ristolainen till Philadelphia Flyers. I motsatt riktning gick bland annat Robert Hägg Nu är också Sam Reinhart så gott som bortbytt från Buffalo Sabres.

Enligt samstämmiga uppgifter från Nordamerika kommer Reinhart under dagen trejdas till Florida Panthers. Den tidigare draftttvåan har sagts vara på väg bort från Buffalo i flera månader, och nu ska trejden vara så gott som klar. Bara smådetaljer ska återstå.

Reinhart har ett utgående kontrakt och blir nu RFA. Han har tillhört Buffalo sedan de draftade honom år 2014, då han valdes efter Aaron Ekblad men före Leon Draisaitl. Han har sedan dess gjort 295 poäng på 434 NHL-matcher. Den gångna säsongen satte han personligt målrekord efter att ha gjort 25 kassar på 54 matcher.

Elliotte Friedman, insider på Sportsnet, uppger att Kanadas JVM-målvakt Devon Levi är en av pusselbitarna som går åt andra hållet. Levi valdes i sjunderundan av draften 2020. Han hade ett enormt starkt JVM och utsågs till turneringens bästa målvakt efter att ha släppt in mindre än ett mål per match - och räddat över 96 procent av skotten.

Några fler detaljer från trejden är inte kända i nuläget. Saker och ting lär klarna under dagen.

When this is done, believe G Devon Levi will be part of the return for BUF