Logan Mailloux är en enormt talangfull hockeyspelare. Tanken var att han skulle spela OHL den här säsongen, men med tanke på pandemin valde han att komma till Sverige för att garantera speltid när OHL säsongen sköts upp gång på gång på gång. Mailloux spelade för SK Lejon i HockeyEttan och gjorde det där bra på isen.

Under säsongen framkom dock uppgifter som sade att han fotat en tjej under en sexuell akt, och sen spridit bilden och tjejens namn i en Snapchatgrupp bestående av lagkamrater. När det hela kom fram blev det en rättslig process av det hela, och Mailloux dömdes till att betala böter efter att ha fällts för "kränkande fotografering". SK Lejon tog också oerhörda krafttag och...lät honom fortsätta spela.

När nyheten i veckan nådde Nordamerika (månader efter att det skrivits om det i Sverige...) blev det ett jäkla rabalder och Mailloux gick sedan ut och bad om ursäkt, samt valde själv att dra sig undan årets draft. Han tyckte inte han betett sig moget nog för att förtjäna att väljas. Det var väl första gången han visat upp ett gott omdöme, får man säga.

Och trots det valde alltså Montréal Canadiens att plocka honom. I förstarundan. Ärade Montréal Canadiens. Plockade. En. Kille. Som. Själv. Tyckte. Att. Han. Inte. Ens. Förtjänade. Att. Väljas. I. Årets. Draft.

Innan alla tangentbordskrigare går in och vrålar att han ju "inte kan dömas för evigt för ett brott han begått som tonåring" vill jag bara flika in att: Nej, det är inte rimligt att en person ska dömas för alltid för ett brott. Men en enorm jätteklubb som Montréal Canadiens måste väl för fan visa lite fingertoppskänsla. De måste väl för fan åtminstone kunna hålla örat mot rälsen och känna att: "Okej, det kanske inte är läge att drafta honom just i år i alla fall".

Om nu inte deras egna moralkompass redan sagt det alltså, men det hade den uppenbarligen inte gjort.

När Mailloux draftats kom Canadiens med ett förberett statement. Där beskrev man det hela som att han hade insett att han begått ett "allvarligt misstag". Misstag är nyckelordet. Han begick ett allvarligt misstag. Inte så mycket mer. Det är så länge vi ser den här typen av aktioner som "misstag" som vi dels förlänger arbetet med att få bort den där typen av beteenden, och som dels gör att brottet (för det var faktiskt ett sådant) normaliseras. Och är det verkligen ett misstag att först kränka en annan människas personliga integritet och fota en tjej, utan dennes vetskap, i den mest privata av situationer - och sen dela bilden med sina kompisar? Är det verkligen ett misstag, eller en fråga om mognad, när man begår ett övergrepp? Oavsett om det är fysiskt eller psykiskt.

I Montréals uttalande riktades exakt noll ord mot brottsoffret. Det handlade om att vidta åtgärder mot Logan Mailloux. De ska ge honom verktygen han behöver för att kunna mogna. De sa också att hans publika statement tidigare i veckan var det första steget på hans resa. Han ska få stöd. Hans resa.

Inte ett ord om den utsatta kvinnan. Inte ett ord om hur hon ska få stöd. Inte ett ord om hennes resa ur det här. Inte ett ord om hennes familj. Inte. Ett. Ord. Om en ung tjej som utsatts för oerhört kränkande fotografering. En ung tjej som får leva med det resten av livet.

Till skillnad från Logan Mailloux.

Samtidigt har tjejen i fråga inte ens upplevt att hon fått en genuin ursäkt av spelaren. Den ursäkten tog han i stället i nordamerikanska medier. Så mycket för att "ha mognat och visat förståelse för sitt beteende" och allt annat dravel som han och nu också Montréal Canadiens sagt.

Det här riktar också åter ljuset mot Marc Bergevin, som redan varit omskriven då han jobbade för Chicago Blackhawks våren 2010 då videocoachen Brad Aldrich utsatte spelare i laget för sexuella övergrepp. Bergevin är en av de ledare som uppges ha känt till vad som hänt, men inte agerat.

Den här gången valde han också att vända andra kinden till. Medan andra klubbar gjorde ett aktivt val och lade till Mailloux på sin "do not draft"-lista, välkomnade Bergevin och de övriga i Canadiens honom ombord på sitt skepp. Som jag såg att någon uttryckte det: Behöver du förbereda ett PR-statement där du försvarar ditt val av spelare, då borde det vara en hyfsad indikation på att du begår ett misstag.

Den här lördagen vaknade en ung svensk tjej upp till nyheten att hockeyvärldens kanske mäktigaste klubb gjort ett aktivt val att säkra upp rättigheterna till den spelare som utsatte henne för kränkande fotografering. Utan en tanke på hur det skulle få henne och hennes närmaste att må.

Men hörrni, det viktigaste nu är ju att vi ger Logan Mailloux möjligheten att växa upp och komma ifrån sitt beteende.