Talangen som sätter defensiven först: "Aldrig varit en poänggörare"

De flesta unga talanger som får chansen i SHL tidigt får det för att de har en offensiv spetskompetens. Det gäller inte Växjös Victor Stjernborg. 18-åringen har i ett tidigt skede ställt in sig på att bli en spelare med defensiv spetskompetens.

– Jag har alltid haft det defensiva i mig och aldrig varit den där offensiva poänggöraren, säger han till hockeysverige.se.

Det blev en kort ledighet för Victor Stjernborg den här sommaren. Den unge centern gnäller inte för det. Knappt 18 år gammal fick han i maj titulera sig svensk mästare efter att ha varit med på Växjö Lakers SM-guldresa.

Ynglingen kom lite från ingenstans när han slog sig in i Växjös starka lagbygge och var en ordinarie spelare under stora delar av säsongen, inklusive slutspelet och finalserien mot Rögle.

– Första veckorna efter guldet kändes det inte riktigt. Man förstod inte vad som hade hänt, skrattar han på utbredd skånska.



Victor Stjernborg är nämligen varken smålänning eller kronobergare. Malmö Redhawks är moderklubben, men redan som 15-åringen lämnade han tryggheten i föräldrahemmet för att flytta till Växjö och få son hockeyutbildning i Lakers regi.

– Jag hade alltid drömt om att flytta någonstans och testa nya grejer. Malmö är min moderklubb och en klubb som betytt mycket för mig, men jag kände mest att det hade varit kul att se något annat, få nya perspektiv och se nya saker. Jag åkte upp och kollade hur det såg ut i Växjö och tyckte att faciliteterna och träningsmöjligheterna var riktigt bra. Det var det som avgjorde, förklarar han.

Att flytta hemifrån som 15-åring kan låta extremt, men Stjernborg hade gott sällskap.

– Jag har aldrig haft problem att vara hemifrån eller sova borta. Jag flyttade dessutom med en kille från Rögle, Theodor Johnsson, och vi kände varandra bra sedan innan. Vi bodde med varandra i tre år, så det är först nu senaste året som vi inte bott tillsammans. Det var skönt att ha en trygg punkt i livet så att man inte behövde känna sig ensam.

Även om Victor Stjernborg hade en talangstämpel redan under sin tid i Malmö kom det stora lyftet i Växjö. Men kanske i större utsträckning utanför isen än på densamma.

– På isen har jag blivit en mognare spelare, tagit små steg hela tiden och fått spela mycket matcher och träna mycket. Jag känner inte att jag har förändrat min spelstil sedan jag var i Malmö, utan jag har samma spelsätt. Men utanför isen har man såklart vuxit som människa, lärt sig att ta mer ansvar. Nu när man kommit hem till mamma och pappa förstår man hur skönt det är när någon lagar mat och tar hand om en.

Victor Stjernborg sätter stopp för 20 år äldre Joakim Lindström. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl





SÄTTER DEFENSIVEN FÖRST

När man pratar spelartyp representerar Victor Stjernborg något annat än andra jämnåriga som fått chansen i SHL. De flesta 17- eller 18-åriga spelare som debuterar i den svenska toppligan – tänk Lucas Raymond, Alexander Holtz, William Eklund eller Fabian Lysell – gör det på grund av sin offensiva spetskompetens. Stjernborg tillhör en annan stam. Han beskriver sig själv som "en tvåvägsspelare".

– Den här senaste säsongen har jag haft mer fokus på det defensiva och det är lite sådan jag är som spelare. Jag känner inte att jag har någon jättespets i min spelstil, säger han.

– Jag har alltid haft det defensiva i mig och aldrig varit den där offensiva poänggöraren. Jag har alltid haft den där mer defensiva rollen och det gjorde det lite lättare när jag kom upp i SHL. Jag hade ingen press på mig att göra poäng, utan kunde ta det lugnare i min egen takt.

Hur var det att komma in i SHL?

– Väldigt stor skillnad jämfört med juniorspelet. Men jag tycker ändå att jag fick hjälp från alla spelare i laget att komma in i det. När jag kom in och spelade med olika kedjor underlättade de omställningen för mig. De har gjort mig bättre.

Trots sin ringa ålder fick Victor Stjernborg en hel del förtroende. Visst, det fanns matcher när han knappt fick beröra isen över huvud taget, men de var färre än de när han spelade tio minuter eller fler för Växjö. Tränaren Sam Hallam hade bevisligen inga problem med att matcha honom i lagets tredje- eller fjärdekedja.

– Det är alltid lättare att spela när man vet att tränaren tror på en. Det har varit en självförtroendeboost för mig och man spelar mycket bättre när man har bra självförtroende. Jag tror det har varit väldigt nyttigt att de trott på mig.

Du gjorde ditt första SHL-mål mot Brynäs hemma (23 januari). Vad minns du av det?

– Jag kommer nästan ihåg hela bytet. Det var i slutet av första perioden och det blev någon konstig studs bakom mål. (Fredrik) Karlström spelade in den framför mål och sedan kom jag inte ihåg så mycket. Jag siktade nästan ingenstans för jag var så nära målvakten, utan sköt bara. Den gled in och det var en riktigt mäktig känsla.

"Det kändes så jävla skönt att äntligen få trycka dit den" -

Victor Stjernborg om att göra sitt första SHL-mål 🤩👏 @VLHlive pic.twitter.com/vRwlw36C16 — C More Sport (@cmoresport) January 23, 2021

Hans andra och senaste SHL-mål kom mot Malmö i Malmö den 3 april.

– Det var såklart speciellt. Malmö är ändå moderklubben, det är ändå där jag funnit min identitet som hockeyspelare i ung ålder. När jag växte upp var Malmö ändå min klubb, så det är klart att det var speciellt.

Victor Stjernborg fick vinna SM-guld under sin första SHL-säsong. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl





STOD MELLAN SM-SLUTSPEL OCH U18-VM

I slutspelet var han ombytt i tio av Växjös 14 matcher. Han missade den inledande kvartsfinalserien mot Färjestad på grund av sjukdom, men hoppade in i semifinalen mot Örebro.

– Det var en sådan bra känsla i hela laget genom slutspelet. Vi trodde på det hela tiden, visste att vi hade chansen att vinna. Sedan att möta Rögle i en final där de var favoriterna... Det gjorde att pressen på oss inte riktigt fanns där. Vi var lugna och visste att vi skulle kunna vinna mot dem.

Det gjorde Växjö också. 4–1 i matcher betydde att klubben bärgat sitt tredje SM-guld på sex år.



För Victor Stjernborg var det lite speciella omständigheter. För samtidigt som Växjö jagade SM-guld skulle de svenska Småkronorna slåss om medaljerna på U18-VM i Texas. Stjernborg hade varit given i det svenska laget, som tog brons på turneringen, men stannade hemma och spelade final med Växjö i stället.

– Det blev en diskussion mellan Svenska ishockeyförbundet och SHL om det där. Jag var knappt med och tog några beslut där. Men oavsett vad som hade hänt hade jag inte varit missnöjd med någonting. Jag var glad att jag fick stanna i Växjö, men jag hade såklart varit glad om jag hade fått åka till USA också. Jag kände inte att "det här vill jag göra hellre än det andra". Växjö är alltid klubblaget, men samtidigt är landslaget alltid landslaget, resonerar han och är kanske innerst inne glad att han inte behövde ta det beslutet själv.

Victor Stjernborg i landslagströjan. Foto: Bildbyrån/Josefine Loftenius





SPELAR MATCH – SAMTIDIGT SOM DRAFTEN

Nu väntar en annan chans i den blågula landslagströjan. Natten mot torsdag var Victor Stjernborg en av spelarna som följde med Juniorkronorna till USA och Michigan där World Junior Summer Showcase spelas med start på lördag kväll. Alltså samtidigt som NHL-draften äger rum.

Stjernborg är en av de svenska spelarna som lär bli vald då.

– Det är såklart kul om man skulle bli draftad. Nu kan man inte göra så mycket åt sin position, man hinner inte spela någon hockey innan draften, så det får gå som det går. Men det är otroligt kul att få uppleva det, säger skåningen som haft många intervjuer inför draften.

– Jag har nog ändå snackat med många lag. Jag har fått intrycket att de ser på mig som spelare på samma sätt som jag ser på mig själv. Den här tvåvägsspelaren som framför allt har sina styrkor i det defensiva. Det är framför allt det intrycket jag har fått.

Är det viktigt för dig var du blir vald?

– Nej, det spelar ingen stor roll för mig. Jag blir bara glad om jag blir draftad. För mig betyder det ingenting om jag går i tredje, fjärde rundan eller landar i sista. Det hade bara varit kul att bli vald.

Ni spelar match mot Finland under andra dagen av draften då du lär bli vald. Känns det konstigt?

– Äh, jag ser väl inte att jag skulle hoppa över matchen bara för att se draften. Nu är man i USA för att spela matcher och då får draften gå som den går. Om man skulle bli vald får man ta efteråt. Man kanske tänker på det lite innan matchen, men när det är match då är det match. Det påverkar inte mitt utgångsläge, så jag lägger såklart fokus på matchen.

TV: Expertens prognos – så slutar NHL-draften

Matchrapporter: Växjö svenska mästare i ishockey efter seger mot Rögle Växjö vann på nytt mot Rögle Rögle vann – reducerar matchserien mot Växjö Växjö vann på nytt mot Rögle Bra start för Växjö efter seger mot Rögle i första matchen