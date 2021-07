Rangers trejdar bort poängstarke ryssen

Med 48 poäng på 54 matcher satte Pavel Butjnevitj personbästa i NHL den här gångna säsongen. Trots det stod det tidigt klart att New York Rangers skulle försöka göra sig av med 26-åringen, som varit en av Mika Zibanejads bästa lekkamrater i klubben.

Ryssen sitter nämligen på ett utgående kontrakt med möjlighet att ta in en skiljedomare för att avgöra lönen. Det fick Rangers att befara att de inte skulle ha råd att behålla Butjnevitj.

På fredagskvällen kom beskedet att Rangers trejdat forwarden till St. Louis Blues. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ska klubben ha fått forwarden Samuel Blais och ett andraval i draften 2022.

Buchnevich to STL for Blais and a 2nd in 2022