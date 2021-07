Bryter tystnaden efter anklagelserna om sexuella övergrepp

Det var under Chicago Blackhawks Stanley Cup-resa 2010 som videocoachen Brad Aldrich ska ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av två av de yngre spelarna i organisationen. Aldrich, som senare dömdes för ett sexuellt övergrepp mot en ung high school-spelare, står anklagad för att ha visat pornografi för två spelare och ska i samband med det ha onanerat framför dem. Han ska därefter hotat båda spelarna att hålla tyst om det inträffade

Den enda spelaren, vars identitet är skyddad i utredningen, har stämt Chicago Blackhawks för att de inte agerade i ärendet. Enligt flera spelare och ledare i organisationen ska händelsen ha varit välkänd i omklädningsrummet och en tidigare skillstränare i klubben, Paul Vincent, ska ha gått med uppgifterna till general managern Stan Bowman i hopp om att han skulle koppla in polisen.

Det gjorde Blackhawks klubbledning aldrig.

I stället fick Aldrich lämna klubben efter säsongen varpå han ska ha getts goda vitsord från Blackhawks. Det ska ha hjälpt honom att få ett tränarjobb för high school-klubben där han sedan utförde de sexuella övergrepp som satte honom i fängelse.

Chicago Blackhawks har inte kommenterat ärendet mer än att de meddelat att de startat en intern utredning med hjälp av en oberoende advokatbyrå. Stan Bowman har gjort sig oanträffbar för kommentarer, men inledde i dag sin pressträff inför NHL-draften med att läsa upp ett anförande där han berörde anklagelserna som hastigast.

"Jag har inte överseende eller tolerans för trakasserier eller övergrepp av någon form. Blackhawks har tagit in en utomstående advokatbyrå som ska göra en utredning här och nu. Jag har respekt för rättsprocessen och den pågående utredningen. Jag kommer inte att kunna kommentera ärendet mer", sade Bowman.

På följdfrågorna svarade han bara att han har ett jobb att fokusera på och att det är att bygga ett lag.

