Uppgifter: Seattle väljer bort stjärnorna

Inför nattens expansionsdraft kommer nu uppgifter om att flera av de tillgängliga stjärnorna väljs bort. Gabriel Landeskog, Vladimir Tarasenko och Max Domi uppges nu bli kvar i sina respektive klubbar.

I början av Juli månad kom det rapporter om att St Louis Blues stjärnforward Vladimir Tarasenko begärt att få till en trejd. När Blues i helgen lämnade in sin lista över skyddade spelare var Tarasenko inte med på den, vilket ger Seattle Kraken möjligheten att välja stjärnan i expansionsdraften.

Nu kommer däremot uppgifter från flera NHL-insiders att Tarasenko inte kommer att väljas av Seattle i nattens expansiondraft. NHL-reportern Frank Seravallis uppgifter pekar istället på att Seattle kommer välja den 24-årige backen Vince Dunn.

Sources say #SeaKraken also passed on another high-profile, big money player: Vladimir Tarasenko.



Subject to change but sounds like the selection from #stlblues will be Vince Dunn.@DFOHockey — Frank Seravalli (@frank_seravalli) July 21, 2021

Utöver Tarasenko verkar det som att Seattle även tackar nej till Columbus Blue Jackets Max Domi och Colorado-svensken Gabriel Landeskog Landeskog vars kontrakt går ut den här säsongen kommer inte att erbjudas ett kontrakt av Seattle Kraken.

Mild surprise from #CBJ. The pick is not Max Domi.#SeaKraken will be selecting D Gavin Bayreuther from Columbus.@DFOHockey — Frank Seravalli (@frank_seravalli) July 21, 2021

The Kraken did not sign/select pending UFA star winger Gabriel Landeskog. So he remains a pending UFA, either headed to market July 28 or re-signing with the Avs if Colorado circles back before then and can bridge the sizeable gap that remains.@TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 21, 2021

Istället är det Columbus Gavin Bayreuther och Colorados Joonas Donskoi som har väckt Krakens intresse.