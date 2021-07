"Det skulle vara jättehäftigt om de valde mig"

I natt klockan 02.00 startar expansionsdraften. En av svenskarna som kan väljas där är Columbus Blue Jackets center Kevin Stenlund. Han skulle inte ha något emot att bli vald av Seattle Kraken.

– Från min sida hade jag bara tyckt att det hade varit kul, säger Stenlund till hockeysverige.se.

Inför säsongen 2021/22 går NHL från 31 till 32 lag.

I natt tar ligans senaste tillskott, Seattle Kraken, officiellt form då de via expansionsdraften kommer att plocka in 30 spelare, en från varje lag bortsett från Vegas Golden Knights, och därigenom skapa det som till stora delar kommer att vara deras lag under jungfruresan genom NHL.

När Vegas Golden Knights genomgick samma resa för fyra år sedan blev två svenskar valda i form av William Karlsson (Columbus Blue Jackets) och Oscar Linberg (New York Rangers). När Seattle Kraken ska till att drafta ihop sitt lag har flera svenskar gjorts tillgängliga för klubben.

En av dem är Columbus Blue Jackets center Kevin Stenlund.

I flera så kallade "mock drafts" har han pekats ut som en spelare Seattle Kraken borde rikta in sig på. Så också när undertecknad satte ihop sitt lag. Själv skrattar han lätt när ovissheten inför nattens NHL-event kommer på tal.

– Det är mer mina polare som tycker det är coolt.

24-åringen, som gjorde tio poäng (5+5) på 32 matcher för Columbus förra säsongen, känner ingen nervositet inför natten. Tvärtom är han nöjd oavsett om han väljs av Kraken eller får stanna i Blue Jackets. En "win-win-situation".

– Det hade varit jättehäftigt att bli vald såklart. De kommer in i ligan, är helt nya och man får själv testa på något nytt och annorlunda. Det kan bli jättehäftigt om det blir så att de tar mig.

– Jag har inga problem med om de "pickar" mig. Från min sida hade jag bara tyckt att det hade varit kul eftersom det är ett bevis för att de vill ha mig och att de tror på mig. Jag hade inte haft något emot det.

"STÅR ANTAGLIGEN MELLAN MIG OCH TVÅ-TRE TILL"

Han fick beskedet att han skulle lämna oskyddad från general managern Jarmo Kekäläinen kort innan listorna offentliggjordes i helgen.

– Jarmo ringde och berättade hur det låg till. Det var inte så mycket mer än det. Men man vet ju hur det är och att det inte skulle vara så stor risk att bli skyddad, säger han.

– Man förstår ju samtidigt hur det funkar. Det står antagligen mellan mig och två-tre till i laget, så man får se.

Vilka andra tror du att Seattle skulle kunna vara intresserade av?

– Nu har jag inte sett listorna så jättemycket, men jag tycker att (tidigare Luleåbacken) Dean Kukan är en riktigt bra spelare och skulle inte alls bli förvånad om de tog honom.

Utifrån det du har läst och hört, vad får du för intryck av Seattle Kraken som organisation?

– Det känns väldigt proffsigt. De har gått "all in" på det här och det skulle självklart vara jättekul att få vara en del av en ny historia som skrivs. Det är otroligt häftigt.

När Vegas Golden Knights kom till världen 2017 slog laget NHL med häpnad och gick till Stanley Cup-final på en gång. Det var ett lag som byggde på överblivna spelare som i många fall fick en andra chans att visa vad de gick för i NHL. Internt kallade de sig för "The Golden Misfits" och använde det faktum att deras tidigare klubbar inte hade trott på dem som motivation för att nå framgång. William Karlsson, som gick från just Columbus, är det tydligaste exemplet då han sköt 43 mål för Golden Knights 2017/18 efter att ha gjort 18 mål totalt på runt 200 NHL-matcher dessförinnan.

Kevin Stenlund medger att möjligheten att få den sortens chans är tilltalande.

– Det är någonting man tänker på, att man skulle komma dit och få en nystart och visa vad man kan. Det är något som man skulle kunna gynnas av som spelare.

I natt får vi svaret på om den chansen uppenbarar sig för honom.

Expansionsdraften sänds på Viaplay och Viasat Sport med start 02.00.

