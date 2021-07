UPPGIFTER: Nära Seattle - skriver flersårskontrakt

Seattle har nu ensamrätt att förhandla med de spelare som är free agents och inte skyddades av sina klubbar. Där finns tunga namn som Gabriel Landeskog, Taylor Hall och för den delen Alex Ovetjkin. Skulle klubben komma överens med någon free agent-spelare inför expansionsdraften blir den spelaren det automatiska valet från den klubb de tillhörde senast.

Nu ser man ut att ha gjort sitt val från Florida Panthers. Seattle Kraken uppges nämligen vara nära att komma överens om ett treårskontrakt med målvakten Chris Driedger precis som det spekulerats i under lång tid. Sportsnets Elliotte Friedman rapporterar att parterna tycks enas om ett treårskontrakt med en lönetaksträff på 3,5 miljoner dollar.

As we await what SEA decides with Carey Price, word is that the Kraken are closing in on FLA’s Chris Driedger at 3x$3.5M. I dont believe that precludes them from selecting Price, but one goalie appears locked-in.