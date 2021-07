Svenska NHL-spelare visar upp sig i All-Star-match

All Star-matchen spelas just under veckan då Sports Heart Camp pågår för fullt i hela tolv olika idrotter där hockey är en. Till matchen säljs ett begränsat antal biljetter via sportsheart.se där det också går att boka plats till Sports Heart Camp för barn i åldern 5-15 år och söka stipendieplats för de barn som lever i någon form av utanförskap.