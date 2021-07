Bomben: Stjärnmålvakten blir tillgänglig i expansionsdraften

Det har länge varit nästintill cementerat att Seattle Kraken skulle kunna välja Jake Allen från Montreal Canadiens som en av sina målvakter i expansionsdraften nästa vecka.

Men nu vänds det upp och ner.

Montreal kommer nämligen att skydda Allen från att väljas av Kraken samtidigt som de fått Carey Price att häva sin no movement-klausul vilket gör att han kan bli tillgänglig för expansionsdraften.

Detta rapporteras av flera NHL-insiders, bland annat Frank Seravalli på DailyFaceoff.com som var först med nyheten.

There is no word on #Habs ’ final protection list, but multiple sources say Canadiens at least discussed the idea of Carey Price waiving his no-move clause for exposure in #SeaKraken Expansion Draft over the last 24 hours. We’ll see when the lists are revealed on Sunday.

Hearing that Carey Price has waived his no-move for purpose of exposure in the expansion draft so that the Habs could protect Jake Allen in the expansion draft. The thought is that Seattle wouldn’t want to pick up the rest of Price’s hefty contract. But I guess we will see.