Nya ryktet om "OEL" - kan hamna i Seattle

Natten till torsdag svensk tid hålls expansionsdraften för Seattle Kraken. Då ska NHL:s 32:a klubb välja spelarna som ska representera klubben under deras debutsäsong i NHL.

Men expansionsdraften är såklart inte det enda sättet för Kraken att få spelare. De kan värva via free agent-marknaden - och såklart via trejder. Och kanske, kanske kan de locka till sig ett stort namn via just en bytesaffär.

Det är The Fourth Periods David Pagnotta som på twitter skriver att Seattle Kraken och Arizona Coyotes haft samtal om Oliver Ekman Larsson. Det framgår inte hur konkreta samtalen har varit, men Coyotes har diskuterat "OEL":s framtid med den nya NHL-klubben. Att Ekman Larsson inte blir kvar i laget han nu är lagkapten för har varit mer eller mindre klart de senaste veckorna.

Lots of noise out of Arizona lately, thought not sure how much happens before tomorrow’s transaction freeze. Hearing Coyotes have had conversations with Seattle about Oliver Ekman-Larsson, and only player considered ‘untouchable’ is Jakob Chychrun. — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) July 16, 2021

Samtidigt skriver Coyotes insider Craig Morgan att klubbens nye head coach, André Tourigny, flugit till Sverige för att träffa Oliver Ekman Larsson.

I'm really not intending to connect any dots here, but new Coyotes coach André Tourigny flew to Sweden shortly after his hiring to meet with Coyotes captain Oliver Ekman-Larsson. With all of the OEL rumors, I know you'll jump to conclusions, but I thought it was a classy move. — Craig Morgan (@CraigSMorgan) July 16, 2021

Den 30-årige svensken har spelat i Arizona sedan 2010 och har hunnit spela totalt 769 matcher för klubben. 2018 utsågs svensken till lagkapten i klubben. Den gångna säsongen producerade Ekman Larsson 24 poäng (3+21) på 46 matcher. Han har en lönetaksträff på 8,25 miljoner dollar till 2027.

Han sitter också på en klausul som gör att han själv kan välja att stoppa trejder till ett lag han inte vill spela för.



